Polanco y contribuciones: "Es un proceso que tiene muchas deficiencias en cuanto a la transparencia"

El impuesto territorial, comúnmente conocido como contribuciones, sigue siendo un tema polémico en Chile debido a su falta de transparencia y el impacto económico que genera a los contribuyentes. En una nueva edición de La entrevista de Tomás Mosciatti, conversamos con el director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco, quién abordó la polémica que se ha desatado en torno a esta materia y profundizó en las debilidades en las que se debería trabajar para mejorar la transparencia.

A pesar de la desaceleración económica del país, este impuesto ha aumentado significativamente, con un alza del 10,8% solo en 2024, lo que ha generado fuertes reclamos, especialmente en un contexto donde las propiedades se revaluarán en 2026. El Servicio de Impuestos Internos (SII) es responsable de establecer las cifras a pagar, lo que provoca frustración, ya que los contribuyentes no tienen control sobre su determinación.

El sistema actual no permite a los ciudadanos hacer una autodeclaración como en otros impuestos, como en el caso del IVA o el impuesto a la renta. En cambio, es el SII quien determina cuánto debe pagar cada propietario, lo que genera dudas sobre cómo se calculan estos montos. La falta de información clara sobre cómo se realiza el avalúo fiscal y la metodología utilizada refuerza la sensación de opacidad, y muchas personas no comprenden por qué sus pagos aumentan, especialmente en zonas donde el valor de las propiedades no ha subido.

El proceso de revalúo fiscal de 2022 dejó al descubierto las deficiencias en la transparencia del SII, y con el próximo revaluo en 2026, se espera que la controversia se intensifique. A pesar de los esfuerzos por mejorar la defensa de los contribuyentes, como la creación de la Defensoría del Contribuyente, la falta de presencia regional y recursos limita su efectividad.

