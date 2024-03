Schmidt-Hebel y estancamiento económico: "Lo único que se expande en este país es el gasto público"

En una nueva edición de La entrevista de Tomás Mosciatti conversamos con el académico de la Facultad de Economía y Negocios UDD y ex economista Jefe de la OCDE Klaus Schmidt-Hebel sobre las cifras entregadas por el Banco Central, la realidad económica del país y la polémica con el Ministro de Hacienda Mario Marcel.

Este lunes el Banco Central publicó el informe de “Cuentas Nacionales de Chile: Evolución de la actividad económica cuarto trimestre 2023”, detallando que en términos anuales la actividad aumentó 0,2%.

¿Cómo se puede interpretar esto?

“El desempeño macroeconómico es muy pobre. El más 0,2 o el menos 0,2 no son significativamente distintos. Mis afirmaciones, que concitaron tanto interés del ministro Marcel, cosa que me honra, por supuesto, que él, aunque sin nombrar mi apellido, aluda a alguna de mis intervenciones. Mi diagnóstico no cambió. Nada, todo lo contrario, las cifras recientes, incluso con el más 0,2, refrendan lo que yo dije hace una semana atrás y que no le pareció muy bien al ministro. Yo dije algo muy simple. Yo dije, si se compara el PIB máximo récord histórico que tuvo Chile el cuarto trimestre del 2021 con el cuarto trimestre del 2023, acusa una caída del 3%. La caída del PIB per cápita y el PIB en términos no cápita en estos 24 meses, dos años, cayó 1,4%. Es decir, estamos peor en materia de ingreso por habitante que hace dos años atrás. Yo leí el IMACEC, el IMACEC desestacionalizado, que habla de cifras un poquito más precisas y mensuales.Y ahí la caída es análoga, cae un poquitito menos hasta enero del 2024, que es la última cifra a la cual nosotros disponemos. Pero cae, cae”, explica Schmidt-Hebel.

“Pero, en resumen, esta es una economía en estancamiento económico, con aumento del desempleo, con una caída en el empleo formal del sector privado. Lo único que se expande acá es el empleo público, pero el bienestar de los chilenos, que depende tanto de sus niveles de ingreso, como también de sus opciones de empleo, está deteriorado respecto a hace dos años atrás”, zanjó.

“En materia de inflación, por supuesto que la responsabilidad es compartida entre la autoridad fiscal y la autoridad monetaria. La autoridad monetaria tiene como objetivo principal la inflación. Y se ha preocupado responsablemente, primero bajo la presidencia de don Mario Marcel, y cuando se cambió de lado en la Plaza de la Constitución y se fue al frente a Teatino 120”, explica el economista mientras realiza un diagnóstico de la economía nacional de los últimos años.

Y agrega, “Una parte significativa fueron la gran inflación en commodities y en alimentos que importamos desde la guerra de Ucrania a Rusia, al resto del mundo y luego a Chile. Pero también fueron los retiros.Los retiros de las cuentas que tienen los chilenos en las AFP, más los IFE. Ni los retiros fueron justificados. Ni los retiros fueron justificados macroeconómicamente ni desde el punto de vista social.Más bien destruyeron las opciones de ahorros autofinanciados de una buena parte de la población. Nos comimos los retiros. Los gastamos en forma casi íntegra esos 50 mil millones de dólares.

Y además tuvimos unos subsidios fiscales que el año 2020 se justificaban perfectamente”.

¿Cómo se explica esta economía chilena detenida con sus pares latinoamericanos?

“El bajo crecimiento chileno del año pasado, del año 2023. El año 2022 no tanto porque en parte es efecto rebote de una economía hipercalentada los dos años previos en la gestión del presidente Piñera y los retiros. Pero el año 2023 es atribuible fundamentalmente a los autogoles de este gobierno. Y los autogoles consisten en reformas que por suerte no se han materializado, por una oposición importante”, asegura el ex economista Jefe de la OCDE.

El experto se refirió a la reforma previsional del Gobierno de Boric “básicamente proponía inicialmente un incremento en las contribuciones que iban a financiar un sistema de reparto en un 100%. Hoy día están en 50-50, han reculado algo en su propuesta y lo están negociando si va a ser 50-50 o si en cero, como quiere la oposición, o algo intermedio en el Congreso hoy en día. La reforma tributaria también está muy disminuida respecto de un proyecto que iba a destruir y lo que se va a destruir es la reforma tributaria. Lo digo con todo fundamento, yo hice los cálculos correspondientes de las cargas tributarias que implicaba esa primera propuesta de reforma y también la segunda del año 2022. Hablamos de septiembre, octubre, noviembre del 2022. Las cargas tributarias para personas de ingresos medios e ingresos altos fluctuaban entre 60 y 120%, asegura además que todo este estudio está transparentado y revisado.

“Estamos en contracción plena de la inversión de todos los ítem. A partir de octubre del 2019 ha habido una inhibición de las empresas, eso significa un temor del aumento del riesgo del país. Luego vino el programa del Pdte. Boric muy anti sector privado entonces anti ahorro, inversión y emprendimiento. Las más emblemáticas son las reforma previsional y la reforma tributaria, es un castigo, son mayores impuestos a la inversión, son incentivos negativos para ahorrar. Todo eso inhibe”, explica el experto y asegura que también la crisis de seguridad del país ha contribuido a incrementar esta situación económica.

“Este año va a decrecer la inversión por segundo o tercer año consecutivo, va a caer. El PIB según proyecciones oficiales del ministro Marcel crecería un 2,5%, nadie cree esa proyección, el sector privado estima un 1,5% máximo un 2%, yo creo que todas estas estimaciones están sobreestimadas. Si tenemos crecimiento positivo felicitaría al país, no a las autoridades”, asegura Klaus Schmidt-Hebel.

El economista destacó el cambio de matriz verde generada por fuentes sustentables, “eso reemplaza parcialmente el uso de combustibles de las centrales hidroeléctricas”.

“Lo único que se expande en este país es el gasto público”, cerró.

Al final de la edición se refirió a los riesgos de invertir en el país y cómo eso afecta a la economía nacional.

