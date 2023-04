Tomás Hirsch y situación del Gobierno: "Si se avanza en vivienda tenemos uno de los grandes logros"

En una nueva edición de La Entrevista de Tomás Mosciatti, conversamos junto al diputado Tomás Hirsch sobre la situación política actual que vive el gobierno de Gabriel Boric a poco más de un año de mandato y cómo ha influido el contexto nacional que se vive hoy en la realización del programa junto al segundo proceso constituyente.

Situación actual del Gobierno a un año de mandato

“Yo llevo la mayoría de los años de mi vida política, salvo unos pocos en el gobierno de Patricio Aylwin, que he sido opositor. Es más fácil porqué puedes hacer la crítica. Cuando eres parte de un oficialismo efectivamente te toca un rol de apoyar, de defender e impulsar el trabajo que se está haciendo en conjunto”, aseguró.

Y agregó: “A veces uno termina apoyando proyectos de ley en los cuales no está 100% convencido, hay otros que no lo apoyan y tienen que explicar porqué. Uno siempre tiene ganas de hablar con el presidente, yo no pretendería aclararle la ruta pero le serviría a uno mismo y es bueno tener espacios de intercambio más informal”.

“El avance del gobierno ha sido complejo. Llegamos con un ímpetu y ganas de producir un proceso transformador profundo y estructural. Me motiva profundamente y yo creo que al presidente también. Perder el plebiscito fue un golpe brutal y hay que decirlo. Cuando la derecha constata después que son mayoría en el Congreso yo sentí como un cambio, nosotros caímos cuenta que somos minoría y a partir de ahí comenzó una realidad bien compleja”, complementó.

E insistió: “Se encontró con una situación concreta muy difícil en donde hay que analizar un fenómeno más bien psicosocial y no solo político. La derrota del plebiscito provocó una frustración profunda y como en Chile tenemos un sistema presidencialista fuerte se generó una desafección con el Gobierno”.

Nueva constitución y avance del programa

“La reforma del sistema de pensiones está en agenda pero lo que pasa es que nos encontramos con una derecha que para el estallido dijo que tenía que ceder pero hoy se siente empoderada porqué tiene esta mayoría circunstancial y muy irresponsablemente supone que lo del estallido fue un mal sueño”, sostuvo.

Además se refirió a lo ocurrido tras el plebiscito del 4 de septiembre. “Somos minoría en el Congreso y también en el Senado. Tu puedes tener proyectos muy bonitos pero tienes que conversarlo, al mismo tiempo la derecha empieza a debilitarlos y no salen al final como uno quería”.

“Yo creo que teníamos un buen programa de Gobierno. Evidentemente habían aspectos que podían llevarse adelante con la nueva constitución y es muy importante seguir impulsando los elementos fundamentales. Espero que esa propuesta pueda modificarse bastante, le falta para ser una buena constitución. Se debe elaborar con un proceso ciudadano de participación”, zanjó.

Respecto a las expectativas de la elección de Consejeros Constitucionales el 7 de mayo, manifestó: “No está fácil la cosa, yo creo que vamos a andar medios empatados y ninguno de los sectores va a tener los 3/5. No creo que en este momento tengamos nuevos cambios de gabinete. Esto de las dos coaliciones no se entiende mucho y hay voluntad a generar puntos de encuentro”.

“Es fundamental darle un espacio a los movimientos sociales y ojalá se pudiera impulsar con más fuerza. El tema vivienda es uno de los dramas más grandes del país. El programa es muy ambicioso con el plan de emergencia habitacional y si avanzamos con fuerza en este tema tenemos uno de los grandes logros de este Gobierno”, planteó.

