Abogada y Justicia en Chile: "Uno podría pensar que el garantismo es total para el imputado"

En una nueva edición de la Entrevista de Tomás Mosciatti, conversamos junto a la abogada, doctora en Derecho y docente de la Universidad de Los Andes, Tatiana Vargas Pino, para hacer un análisis del funcionamiento de la Justicia y los desafíos que conlleva para el panorama actual de seguridad en el país.

Capacitación, mayor tecnología e inteligencia en la persecución de los delitos, son algunos de los puntos en que la profesional apunta para una mejora de este sistema en Chile.

Sistema Garantista

“Los datos duros indican denuncias, detenciones por flagrancia y se ve mucha frustración en la gente cuando es víctima de un robo. Este sistema supone primero la ley, que esté el delito, la pena, la persecución. Dónde está la inteligencia y la tecnología”, sostuvo.

Y agregó: “Uno podría pensar que el garantismo es total y absoluto para el imputado. Solo hay responsabilidad después de que tu pruebas. Hay que tener cuenta que es delicado esto y hay programas de inocentes de la Defensoría que a nadie le interesa. Una persona condenada penalmente es reprobada por la sociedad y además está privada de libertad”.

“Debería estar pensado para la persona que está imputada por un delito, por lo tanto mientras es investigada es inocente y sus derechos debiesen estar protegidos hasta que se pruebe su responsabilidad penal”, complementó.

Persecución y condenas

“Persecución es otra parte, están los jueces, la decisión, la pena y está la cárcel. Es todo un conjunto en donde hay muchos actores. El sistema en general yo creo que está fallando”, puntualizó la abogada.

E insistió: “El estándar penal es la duda razonable, es el que todos debiesen aplicarse. Muchas condenas a veces no son unánimes porqué se entiende ahí que la duda a lo mejor no está razonable. No me atrevo a decir que no hay Estado de Derecho en Chile, que falle en algunas oportunidades no va a derribarlo”.

