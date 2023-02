John Griffins y despliegue militar en el norte: "Hay gente armada en la frontera y ese es el problema"

Se cumple un año de la invasión rusa en Ucrania y el panorama ha ido progresivamente cambiando pero aun cuesta la interrogante en torno al fin de este conflicto. Lo que si es evidente es el fortalecimiento de la OTAN y el desgaste progresivo del ejército de Rusia.

En una nueva edición de la Entrevista con Tomás Mosciatti, conversamos junto al general en retiro y exjefe del Estado Mayor del Ejército, John Griffins, quien también realiza un completo análisis de lo que ocurre en las fronteras de la macrozona norte a raíz de la crisis migratoria y el arribo del crimen organizado.

Rol del ejército en el Norte

“El concepto que constituye una esencia para el uso de la fuerza militar es que siempre tenemos que tener el análisis de cuál es la naturaleza del problema. Si no es de orden público y es de un nivel mayor porqué están actuando el crimen organizado, el narcotráfico, entonces debo reconocer que mi problema ya no es de orden público”, sostuvo.

Y añadió: “Las Fuerzas Armadas están equipadas, entrenadas y con doctrina para hacer uso de sus armas. Cambiarles la misión constitucional en la normalidad, a funciones de orden y seguridad pública, es extremadamente complejo si es que no están dadas las correspondientes atribuciones”.

“La realidad de frontera es otra, no es solo un tema de migración si no uno de seguridad mucho más complejo. Si los migrantes fueran los problemas basta una buena ley y un buen control de frontera como lo hacen los países en Europa. Los 189 kilómetros con Perú están un poco más controlados y los 850 kilómetros con Bolivia no. Tienen una permeabilidad tremenda y por eso las organizaciones criminales están operando ahí”, zanjó.

Problema en las fronteras

“Tengo el documento con los 7 pasos y lo he leído, esto es propio para ir a controlar un problema de orden público a la Plaza Baquedano no para una frontera donde la posibilidad del uso de la fuerza con organizaciones criminales es alta”, expresó.

E insistió: “En la frontera con Bolivia tenemos narcotráfico, organizaciones criminales, contrabando, hay gente que anda armada en la frontera y ese es el problema de fondo. Va a terminar el personal militar afectado jurídicamente por un mal empleo de la fuerza.

“El ejército si puede colaborar en un despliegue militar de fronteras pero la función principal no hay duda que tiene que ser ejecutada por las fuerzas que tenemos, carabineros y policía de investigaciones”, destacó.

A continuación, revisa la entrevista completa junto a Tomás Mosciatti en Bio Bio TV.