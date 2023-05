Nutricionista y día mundial del celíaco: "La calidad de vida mejora solo cambiando la alimentación"

En una nueva edición del Expreso PM tomamos contacto con la nutricionista de la Clínica Dávila Vespucio, Paulina Mella, para conversar respecto al Día Mundial del Celíaco y todos los alcances que uno debería considerar para saber si sufre de intolerancia al gluten.

A continuación, revisa la entrevista completa por Bio Bio TV.

Más de 100 mil personas en Chile y el registro a la actualidad aun no es tan claro y se dice que por cada un paciente hay muchos más que aun no o saben

“Es muy difícil realmente tener como un conteo pero si ha aumentado con los años. Los alimentos han ido variando mucho más. Ser celiaco es que las personas no puedan tolerar en su organismo una proteína de la avena, la cebada, el centeno y del trigo”, expresó.

Y añadió: “Los síntomas son distención abdominal, que se hinchen las personas, pueden haber deposiciones líquidas, malestar en general y que cuando se saca este alimento esto mejora sin duda y los síntomas desaparecen rápidamente. Hay deshidratación entonces es una calidad que podría verse mejorada con solo cambiar alimentación”.

“Hay examen de sangre y también hay biopsias que se pueden hacer y otro tipo de tratamientos para ver si hay una mejoría pero de todas formas es necesario tener un diagnóstico, tiene que tratarse como una enfermedad crónica. Hay que fijarse si hay alguien en la familia que tuvo en algún momento malestares así como muy específico”, complementó.

E insistió: “Los medicamentos solo son para palear el malestar pero no como para sanar la enfermedad. Entre más productos uno pueda consumir más nutrientes recibe pero no es necesario sacar el gluten si no hay una intolerancia o una enfermedad celiaca”.