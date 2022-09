Gastroenterólogo y celiaquía: "No hubo tanto cambio genético del trigo pero si aumentó el consumo"

La celiaquía es una enfermedad que se manifiesta por la alergia a cierta sustancia que incorporan los alimentos, específicamente los cereales. Al igual que el abanico de patologías, los síntomas son múltiples y se manifiestan de acuerdo a cada enfermo. Incluso un 1% de la población mundial la padece.

Para profundizar más, conversamos con el doctor Roberto Merino, gastroenterólogo de la Clínica Las Condes, quien realiza un completo diagnóstico de la condición celiaca, en una nueva edición de entrevistas BioBioTv.

El Gluten

El gluten viene a ser el principal agente causal de este padecimiento, es por eso que incluso en supermercados hay secciones de alimentos que no contienen este grupo de proteínas. “Es una reacción inmunológica que parte en el intestino y desencadena una reacción que afecta a todo el cuerpo. Se define como una enfermedad autoinmune, generalizada y condicionada por la ingestión de gluten en el intestino”.

“No ha habido tanto cambio genético del trigo pero si aumentó más el consumo”, destacó el profesional.

El cambio de hábitos en la vida igual ha sido el responsable de la prevalencia de ciertas enfermedades, en este punto algo tan importante como la alimentación igual juega un papel fundamental. “La incidencia ha cambiado por que tenemos métodos más fáciles de diagnosticar, estos anticuerpos anti-transglutaminasa están disponibles en todos los laboratorios”.

Sintomatología

“Son personas que tienen signos de mal nutrición con diarrea frecuente, bajas de peso, pero estadísticamente esos son el menor numero del paciente en general. Es más frecuente ser constipado o ser obeso”, sostuvo.

De todas formas el experto añadió que en algunas personas los síntomas pueden “muy sutiles” y por eso mantienen una dieta que no les genere complicaciones oncológicas a futuro. “Se relaciona la enfermedad metabólica de la anemia, los problemas de infertilidad, menarquia tardía, menopausia precoz, jaquecas frecuentes y problemas dérmicos”.

“La expresión cutánea es la dermatitis herpetiforme, que es una lesión muy característica y un dermatólogo puede hacer el diagnóstico de la condición celiaca al observarla”, añadió.

Y además agregó: “Hay enfermedades que comparten la genética de poder ser celiaco como la diabetes tipo 1 y el síndrome de Down también se relaciona mucho”.

¿Factor hereditario?

El gastroenterólogo Merino afirma que la celiaquía si es hereditaria y por eso radica la importancia de identificar a los familiares de primer grado de los pacientes celiacos. La prevención y el tratamiento en ese caso es obligatorio.

“Está asociado a un tipo de genética. Hay algunas series que demuestran que se desarrolla en una edad más adulta”.

La etapa pre-clínica viene a ser fundamental para tratar la patología y en ese aspecto, el doctor de la Clínica Las Condes alude a la falta de conocimiento en torno a la celiaquía y afirma que: “Tiene un curso anti sintomático y lamentablemente en muchas enfermedades llegamos tarde”.

La dieta de una persona que debe eliminar al gluten se ve restringida por el alza del valor de los alimentos, no obstante es la solución para no sufrir malestares. “El ser humano desde que tenemos conciencia convive con una alimentación equilibrada, todas las dietas que son demasiado extremas no son muy saludables y pasan a ser carenciales”.

Revisa la entrevista completa en Bio Bio TV.