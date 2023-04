Fonoaudiólogo y contaminación acústica: "La exposición prolongada se asocia con el nivel de volumen"

En una nueva edición del Expreso PM nos acompaña en el estudio el fonoaudiólogo, Luciano García, para conversar respecto a la contaminación acústica y los efectos que puede tener los ruido en nuestra salud, los cuales implican serias consecuencias e irreversibles y que incluso pueden derivar en algún nivel de sordera.

“El 26 de abril se conmemora el día de la concientización del ruido en la población y eso fue un hito muy importante. Muchas veces antes de este suceso estos temas muchas veces pasaban silenciosamente y el hecho de poder conversarlo va generando conciencia y contextualizándonos”, aseguró.

A continuación, revisa la entrevista completa en Bio Bio TV.

“La estadística más importante es que la realidad local, en Chile 8 de cada 10 personas que habita en una metrópolis están expuestos a ruidos de altos decibeles más allá de lo que la norma permite. El daño es acumulativo, depende de la cantidad de decibeles a la que se expone y también va relacionado con el tiempo de exposición”, explicó el profesional.

Y agregó: “El tema de la exposición prologando está muy relacionado con la intensidad del volumen. Solamente con un disparo y el sonido de una bala tu ya podrías tener una pérdida temporal de la audición”.

“Un porcentaje importante es irreversible. El rubro más clásico que está expuesto al ruido es el de la construcción y no solo atañe a los trabajadores si no que también a la gente que vive cerca. Entonces todo va a depender no solamente del tiempo si no de la intensidad”, sentenció.

E insistió: “Los estudios indican a grandes rasgos que, solamente realizando eso una hora al día tú ya puedes tener una pérdida auditiva permanente, no es que se vaya a presentar de golpe, va progresivo, de a poco y con algunas señales que indican que el oído comienza a fallar”.