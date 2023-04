A 50 años del primer cambio quirúrgico de sexo en Chile: "No se hacía en ningún país de Latinoamérica"

En una nueva edición del Expreso PM nos acompaña en el estudio el doctor Antonio Salas para comentarnos más detalles de la primera cirugía de cambio de sexo realizada en Chile.

Se trata de un procedimiento realizado en 1973 en el Hospital San Borja y que generó mucho interés a nivel internacional ya que también fue el primero realizado en todo Latinoamérica.

“En el San Borja mi servicio de urología estaba la lado de ginecología. Y ahí conocí a un señor ya de edad, el doctor Osvaldo Quijada, que estaba muy entusiasmado con la sexología y como yo veía principalmente hombres y él a mujeres, creamos la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual el año 72”, expresó el profesional.

Y añadió: “En el 73 ya habíamos escrito un libro que decía que en Chile se podía hacer cambio de sexo. Investigamos con médicos especialistas en leyes y lo creamos porqué en el país existía una forma de hacerlo y se podía cambiar el nombre”.

Además se refirió a su primer acercamiento con el paciente que se sometió el cambio de sexo en 1973: “Llegó a manos de Mario en Antofagasta, trabajaba vestida de mujer, leyó el libro y vino a Santiago. Me exigió que lo operara y no se hacía en Chile y ni siquiera en ninguna parte de Latinoamérica”.

“Osvaldo Quijada me acompañó porqué teníamos que darle un sexo femenino a una persona que tenía todos sus órganos masculinos. Fue en marzo de 1973, la intervención duró dos horas más o menos y el paciente quedó agradecidísimo, muy contento y bastante bien”, complementó.

E insistió: “Eso en el año 73 recién se empezaba a pensar en Latinoamérica que las personas que eran homosexuales podían transformar su cuerpo. Antes no se pensó y no se hacía al menos en esta región. El estallido fue grande ya que la prensa chilena aun podía seguir publicando ese tipo de noticias. En Argentina me conocían en la calle porqué me invitaban muchos programas de televisión”.