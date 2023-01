Nutrióloga explica los efectos antinflamatorios del café con leche: "Contiene muchos antioxidantes"

Haya frío o calor, el café se posiciona como una de las bebidas preferidas por las gente al momento de querer empezar el día, durante el trabajo y para compartir socialmente.

Además las formas para prepararlo son diversas y ahora con las altas temperaturas el café helado se convierte en la alternativa predilecta aunque en esta oportunidad hablaremos de una receta mas tradicional, el café con leche.

Un estudio realizado por la Universidad de Copenhague reveló que esta preparación en concreto, tendría efectos antinflamatorios y la reacción se daría por mezclar polifenoles y proteínas, los cuales también se encontrarían en otros alimentos.

Bajo esa mirada, en una nueva edición del Expreso PM, conversamos junto a la nutrióloga de la Universidad de Chile, Sabrina Windogsky.

Los beneficios del café

“Hace harto tiempo vengo diciendo que el café es demasiado bueno y los estudios avalan eso principalmente por el poder antinflamatorio que tiene. Contiene mucho antioxidantes que a nivel de las células disminuyen la oxidación. Las enfermedades crónicas asociadas a la alimentación van de la mano con un nivel crónico de inflamación en el cuerpo”, sostuvo.

Y sobre el caso del café con leche, señala: “En la combinación de los antioxidantes junto las proteínas de la leche es donde se vio que se daría mayor potencia a este efecto antinflamatorio más propio del café”.

“Si algo me gustaría que se estudiase más es ver el efecto de combinarlo con otras proteínas por que se sabe que los lácteos pueden ser bastante inflamatorios igual. La leche es medio cuestionada según el origen que tenga”, complementó.

Respecto a casos en que no se recomienda la ingesta de café, indica: “Es en personas que tienen alteraciones a nivel genético donde se pueda alterar el aclaramiento de ciertas sustancias. Hay personas que si se toman un café en la tarde se quedan pegados durante mucho tiempo o es probable que no duerman por que la vida media del café puede ser incluso de 13 horas”.

“Todos tenemos un distinto aclaramiento del café. Yo no me tomaría 6 tazas, allí pasamos a otro punto. Si estamos viendo un paciente con gastritis activa no le vamos recomendar que que consuma cafeína”, destacó.

“El café más recomendable es aquel orgánico de altura elevada porqué con eso tenemos menor probabilidad de que esté contaminado con hongos y que se idealmente en grano y que uno lo muela al momento de consumirlo”, explicó.

E insistió: “Hay distintos tipos, más ácidos, más tostados. Puede elevar un poquitito la presión, ahí es un tema de ensayo y error y para pacientes que practican deporte es la mejor ayuda ergogénica que existe”.

A continuación, revisa la entrevista completa en Bio Bio TV.