Semana de la Discapacidad: "Tenemos una buena Ley de Inclusión, se están generando empleos"

Este 3 de diciembre se conmemora el día mundial de la discapacidad y con motivo de generar conciencia y visualizar esta condición, durante esta semana la Fundación Descúbreme junto a otras organizaciones estarán impulsando diversas actividades en torno a la inclusión.

Actualmente en Chile 1 de cada 3 familias cuenta con un miembro que presenta algún grado de discapacidad lo cual puede ser a nivel físico o cognitivo, siendo este último uno de los grandes desafíos que tiene la sociedad en materia de integración.

Revisa la entrevista completa a la directora ejecutiva de la Fundación Descúbreme, Carolina Rubia.

“La inclusión es un tema que se conversa en las planificaciones estratégicas, en el colegio y a nivel de Gobierno”, expresó.

Inclusión y desafíos

“Descúbreme tiene todo un programa de internacionalización, abrimos una sede en España y decidimos dar el salto por que hay buenas practicas, hay estudios, información, conocimiento, recursos. Era el momento adecuado de traerlo a Chile”, planteó la directora.

Y agregó: “Cuando llegué hace 10 años a la inclusión la forma de gestionar las fundaciones era pasando el sombrero y yo plantié una metodología de enfrentar un derecho no pasando el sombrero si no como algo que realmente te pertenece. No tienes que ir a mendigar por exigir tus propios derechos”.

“La conversación entre diferentes actores, sector empresarial, personas con discapacidad y otras organizaciones es completamente diferente. Si analizas los últimos 10 años en Chile si se habla de Inclusión y aprovechamos ese espacio”, complementó.

Asimismo la directora también enfatizó en el trabajo que se lleva a cabo dentro de las familias que cuentan con un miembro con algún grado de discapacidad, lo cual involucra un desarrollo educativo y de empatía. “Es plantearlo como algo que no debe generar temor para nadie si no que debe ser algo cotidiano”.

“Tenemos una buena Ley de Inclusión. Se están generando empleos laborales quizás no tan rápido pero se mueve. Es la primera vez que hacemos la semana de la discapacidad, han pasado tantas cosas los últimos años y necesitamos hablar del impacto de la Ley y la accesibilidad”, añadió.

Además, destacó la importancia de la educación inicial en materia de inclusión: “Los primeros 6 años de vida son los más importantes del ser humano. Puedes ayudar a una persona con discapacidad potenciando sus habilidades justo en ese tiempo”.

“Al hablar de una educación inclusiva nos va a permitir trabajar en las próximas generaciones y los niños no van a tener diferencias. Hay que entregarle herramienta a los profesores para que puedan generar aulas inclusivas”, cerró.