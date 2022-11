Ciber seguridad y estafas: "Las penas son bastante bajas para quien comete un ilícito en internet"

Invertir en ciber seguridad ya se ha vuelto en un elemento necesario tanto para personas como empresas que se desenvuelven en el espacio cibernético debido al incremento de ataques y la sustracción de información personal.

Datos bancarios y claves de redes sociales son de algunos de los elementos que más ostentan los hackers para cometer una variedad de ilícitos y lo más preocupante es que un 58% de las estafas se esta produciendo en internet.

Bajo esa línea, conversamos con Carolina Pizarro, directora de Ciberseguridad NTT Data, quien profundiza más en medidas de protección y prevención.

Robo de información online

“En general una empresa puede tardar hasta 300 días que tiene un malware dentro que es casi un año y para contenerlo de 30 a 50 días más. El malware ya está adentro pero los hacker, los ciber delincuentes, esperan el momento propicio para tratar de atacar el punto débil de la organización”, sostuvo.

Y agregó: “Hoy día las empresas están siendo atacadas con un Ramsonware que te encripta los archivos y no te da la opción de seguir funcionando y te pide un rescate de la información en criptomonedas. Las grandes empresas no pagan por que tienen un respaldo pero las medianas y las pequeñas no lo tienen, ni el equipo suficiente”.

Asimismo señaló que debido al proceso de digitalización que hubo en la pandemia, muchas pequeñas empresas hicieron sus tiendas online sin contar con las respectivas medidas de seguridad, lo cual incluso puede derivar en el cierre de operaciones.

“Si estás dando tus datos, tus tarjeta de crédito en internet y sabes que esa empresa fue atacada o tiene una vulnerabilidad, probablemente vas a tener más cuidado de seguir comprando ahí”, advirtió a los consumidores.

Ciber delincuencia

“Tenemos varios perfiles de ciberdelincuentes y mucho más avanzando. Vamos preparando leyes que aun no tenemos en Chile y el ciberdelincuente va 10 pasos adelante. Hay una evolución increíble de estafas tanto a las personas como a las empresas”, precisó.

Respecto a las estafas telefónicas, indicó: “Hoy te clonan tu celular y mientras te están llamando. Todavía damos recomendaciones de no dar ningún código de verificación que llegue por mensaje de texto. El banco no va a llamarte para actualizar tu información”.

“Una persona que comete actos ilícitos en internet las penas son bastantes bajas hoy día y siempre van a salir ganando. Estamos muy al debe en este tema y no le hemos tomado el peso. Las empresas aun lo ven como un gasto más que una inversión y espera que pasen para tomar acciones”, complementó.