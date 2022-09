Alejandro Tabilo, el tenista chileno del momento se prepara para el gran duelo contra Rafael Nadal

Un duelo épico del tenis se vivirá este 25 de noviembre en el San Carlos de Apoquindo, se trata del partido de exhibición entre el tenista nacional del momento, Alejandro Tabilo contra el tercer mejor del mundo según la ATP, el español Rafael Nadal.

En una nueva edición de Expreso PM conversamos con el deportista Alejandro Tabilo quien nos cuenta más de este partido y su preparación. Revisa la entrevista completa en Bio Bio TV.

Duelo contra Nadal

“Estoy feliz y muy entusiasmado. Van a hacer una cancha de cemento y creo que van a agrandar el Estadio de San Carlos y va a estar muy bueno. No he tenido un partido con él pero si lo he visto mucho, va a ser un duelo complejo de analizar”, precisó el joven deportista.

“Vamos a hacer todo lo posible para dar un buen espectáculo”, destacó.

Además, respecto al partido señaló que: “Hay que tomarlo muy enserio como si fuera un partido muy importante. Tengo que estar cómodo y listo para jugar como lo hago”.

De momento Tabilo está numero 66 en el ranking de la ATP, lo que lo convierte en el primer nacional en la lista y espera poder ir avanzando en el ranking los siguientes años. “Estoy contento de seguir con el mismo nivel y mantenerme. Hay que seguir trabajando y ver si el próximo año podemos subir más”.

En tanto respecto a la situación del tenis en nuestro país, el tenista indicó que en general hay buenas canchas para poder entrenar. “Yo entreno en el Club Providencia y creo que es el mejor espacio de Santiago. Creo que Nadal pidió una pista de cemento por que no va a ser la única exhibición acá. A lo mejor es algo para darle a él, que va a jugar tanto partido”.

Retiro de Federer

Uno de los mejores tenistas del mundo y eterno rival de Nadal, fue Roger Federer quien se retiró del deporte entre lagrimas junto a sus compañeros. Respecto a esto, Tabilo indica que: “No tuve la chance de poder jugar contra él pero es un sueño realizarlo contra Nadal antes de que se retire”.

Por otro lado, Rafael Nadal quien no viene a Chile desde 2013 ya se refirió a este próximo partido de exhibición y comentó en un video que: “Jugar con un ídolo local como es Alejandro Tabilo es un momento especial. En Chile siempre me han tratado lo mejor posible y me hace mucha ilusión poder compartir otro día con vosotros”.

Ya finalizando, Alejandro Tabilo destacó el aumento de la complejidad de un duelo contra Nadal ya que ambos son zurdos. “Cambia un poquito las cosas, me ha costado más y no me toca tantas veces. Estoy preparando este partido con mucha anticipación así que ojalá poder dar una buena competencia”.

Las entradas para el partido de exhibición entre Alejandro Tabilo y Rafael Nadal estarán a la venta desde el 4 de octubre vía Puntoticket.”>Puntoticket.