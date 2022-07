El tenista número uno de Chile, Alejandro Tabilo, ya empezó a palpitar lo que será la exhibición que protagonizará en noviembre próximo nada menos que con el exNº 1 uno del mundo y el máximo ganador de torneos Grand Slam, el español Rafael Nadal.

El de Manacor, ubicado en la tercera plaza de la clasificación, visitará Chile a finales de este año. Prepara una gira por Sudamérica y nuestro país aparece como uno de los paraderos, en lo que será la tercera vez que saldrá a las pistas en suelo nacional.

La fecha que se maneja es el 24 o 25 de noviembre y se barajan los estadios Sausalito y San Carlos de Apoquindo como escenarios posibles, ya que el Movistar Arena estará ocupado con un concierto.

Consultado por este cruce con una leyenda del tenis, la primera raqueta nacional no escondió su emoción. “Para mí es increíble. Desde chiquitito siempre he tratado de hacer todo como Nadal; es mi ídolo“, indicó en diálogo con La Tercera.

“Jugar con él en Chile es un sueño, será inolvidable. Entonces, tener esta oportunidad de una exhibición aquí con él, me tiene muy feliz”, agregó el zurdo de 25 años.

Respecto al lugar donde se realizará este cruce, Tabilo exteriorizó su deseo de llevarlo a cabo en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, ya que allí juega el club de sus amores: Everton.

“Sería especial, justo en el estadio donde juega Everton. Ojalá llegue toda mi familia y podamos disfrutar el espectáculo”, señaló.

En cuanto a su primera reacción tras conocer que jugaría con Nadal, el 64º del ranking mundial ATP dijo que “no lo creía mucho. Me demoré en reaccionar un poco y ya, hace una semana, cuando me confirmaron, no la podía creer. Guille (Gómez) me llamó por teléfono y estaba feliz. Se me abrieron los ojos de felicidad“.

El objetivo para esta temporada: terminar en el top-50

Además, el nacido en Canadá comentó cuál es el objetivo para fines de temporada, luego de la importante alza que ha protagonizado últimamente en el ránking. Hace una semana, ‘Jano’ desplazó a Cristian Garin como el número uno del tenis nacional.

“Yo creo que el top 50 sería la meta, ya que a principios de año la meta era el top 100, pero como se dio más o menos rápido, tuvimos que cambiar un poquito el calendario, las metas y todo. Entonces, lo ideal sería llegar al top 50. Si hacemos una buena planificación y nos va más o menos bien, es posible“, indicó al matutino.

“Todo el cambio de ranking ha sido para todos. Yo entré al top 100 con una cantidad de puntos que me hubieran permitido ser top 100 mucho antes. Todo ha sido muy raro y ahora recién está volviendo a la normalidad y ahí se están viendo los cambios”, finalizó.