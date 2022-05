Te contamos las canciones que según la ciencia, nos hacen más felices

La música está conectada con nuestros sentimientos, y esta lista de canciones podría cambiar tu ánimo según científicos.

Un viernes frío, con poca lluvia, donde dan ganas de hacer cualquier cosa a excepción de salir de la cama para trabajar o ir a estudiar. Es en estos días donde tendemos a reflexionar más sobre la vida, a experimentar un a veces molesto sentimiento de melancolía, donde los bailes del verano quedan atrás para dar paso a un ritmo lento, junto a una taza de té o café.

Pero como es imposible cambiar de ánimo sin música, un estudio realizado por Jacob Jolif, neurocientífico holandés, nos entrega certezas al respecto con una lista completa de canciones definitivas que podrían cambiar nuestro “switch”.

La selección corresponde a hits que marcaron épocas y continúan siendo contemporáneas gracias a su buena vibra, sobre todo en los 80, década ecléctica que vivió una explosión de géneros tan duradera que sigue resonando en nuestro inconsciente.

Las canciones son:

1. Don’t Stop Me Now – Queen

2. Dancing Queen – Abba

3. Good Vibrations – The Beach Boys

4. Uptown Girl – Billy Joel

5. Eye Of The Tiger – Survivor

6. I’m a Believer – The Monkees

7. Girls Just Wanna Have Fun – Cyndi Lauper

8. Livin’ On A Prayer – Bon Jovi

9. I Will Survive – Gloria Gaynor

10. Walking on Sunshine – Katrina & The Waves

Nuestros auditores también agregaron a su lista personal “Viva la Vida” de Coldplay, “Seek and Destroy” de Metallica, “La Vida es un Carnaval” de Celia Cruz, “Mira Niñita” de los Jaivas, entre otras.