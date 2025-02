"Es una catástrofe": vicepresidente de Conapyme evalúa pérdidas de pymes tras apagón masivo en el país

Son diferentes los sectores económicos que se vieron afectados por el masivo apagón que se registró en varias regiones del país. Uno de ellos es el de las pymes, ya que muchas de ellas debieron suspender su funcionamiento, generando grandes pérdidas.

En medio de este contexto, Héctor Sandoval, vicepresidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Median Empresa (Conapyme), conversó con el Expreso Bío Bío y aseguró que “es una situación muy compleja, esencialmente cuando estamos en época de verano, de vacaciones, donde muchos comerciantes se preparan para estas oportunidades, esencialmente con productos perecibles, y a veces no tan perecibles”.

De esta manera, señaló que productos como el “yogur, el queso, la mantequilla, simplemente se pierden”.

“Es tanto el calor que no es posible mantenerlos en ningún otro espacio que no sean los refrigeradores, que evidentemente no funcionaban”, agregó.

Tras apagón masivo: “Bastante difícil cuantificar las pérdidas”

Por otro laso, Sandoval sostuvo que “es bastante difícil cuantificar efectivamente las pérdidas, porque una cosa son las pérdidas materiales y otra cosa son las pérdidas económicas, por lo que dejaron de vender, lo que dejaron de producir”.

En ese sentido, respecto a las medidas que tomará el Ejecutivo, el entrevistado apuntó a que “todavía tenemos pendientes compensaciones de catástrofes que hemos tenido en el tiempo, y las compensaciones llegaron nunca”.

“Por lo tanto, esto es un tremendo daño a las pymes, tanto a las que intermedian mercadería como las que producen mercadería”, añadió.

En ese sentido, sostuvo que “uno esperaría que el Estado, no el gobierno, tome resguardo a este respecto, porque, por lo que hemos escuchado, echar andar una caldera demora seis horas, y en seis horas llegó la luz, y la complicación ya se produjo”.

De esta manera, sobre el impacto del megacorte de suministro eléctrico, el vicepresidente de Conapyme planteó que “no sé si es el término adecuado, pero es una catástrofe lo que ha ocurrido el día de ayer”.

