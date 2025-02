Orrego le mete presión a Bachelet para definir posible candidatura y respalda opción de Tohá

VER RESUMEN Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile La oposición muestra fragmentación en candidatos rumbo a las primarias presidenciales mientras el oficialismo carece de una carta segura, según el gobernador Claudio Orrego. Se especula sobre una posible candidatura de Michelle Bachelet, pero Orrego destaca la importancia de que la expresidenta tome una decisión para permitir surgir otros liderazgos en la centro-izquierda.

Las definiciones de candidatura para las primarias presidenciales están cada vez más cerca, la oposición presentando una fragmentación en candidatos mientras que el oficialismo aún no presenta una carta segura.

En conversación con Expreso Bío Bío, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió a la posible candidatura de Michelle Bachelet y la realización de la “Fiesta Santiago, Te Amo”.

Presidenciales 2025

En el ámbito de las próximas elecciones presidenciales, se le consultó a Orrego su opinión respecto a una eventual candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet.

“Hay mucha tela que cortar. Esto no está definido”, adelantó.

Esto porque, según el entrevistado, pueden haber figuras que entreguen una sorpresa. Como lo fue Boric en su momento, que no fue hasta mayo cuando su nombre comenzó a sonar.

En este sentido, dijo que, por ejemplo, Matthei y Kast llevan años posicionándose en la encuesta Cadem, pero ahora aparece la figura de Kaiser en las encuestas.

“Una cosa que falta es que la expresidenta Bachelet tome una decisión. Porque si ella mantiene este silencio, expectante, de que sí o no, difícilmente otros liderazgos pueden surgir”, explicó.

Orrego agregó que la única persona que tiene esta “responsabilidad” de zanjar la postulación es la ex presidenta Bachelet.

“Viví la experiencia de ser candidato contra Bachelet (…) y me dicen vuelve Bachelet y yo dije hasta acá llegamos. Es como competir contra la Virgen María, pero en el Vaticano”, recordó el gobernador.

¿Bachelet le ganará a Matthei? Ante esta pregunta, Orrego dijo que esta elección “no está definida”.

“Porque con segunda vuelta electoral, la gente no siempre vota por el que más le gusta, vota por el que considera a veces el que relativamente es mejor que el adversario”, explicó.

Además, dijo que no hay que adelantarse, pero reafirmó que Bachelet debe definirse, ya que si no lo hace no habrá un liderazgo de la centro-izquierda.

Agregó que la actual ministra Tohá puede ser una buena carta, pero aún falta que la expresidenta Bachelet se pronuncie y defina su postura.

“Fiesta Santiago, Te Amo”

Cambiando completamente de tema, Orrego dijo que “Fiesta Santiago, Te Amo” es una fiesta que hace un guiño a “amar Santiago”, ya que la ciudad tiene cosas muy lindas.

El día sábado 15 de febrero desde las 16:00 horas se realizará esta fiesta que se realizará en el GAM, Santa Lucía y frente a La Moneda, con diferentes shows musicales. Los museos también estarán abiertos al público y habrá una feria de emprendedores al lado de la Feria San Francisco.

“La Alameda cierra a partir de las 13:00 horas el sábado y estará cerrada hasta el día domingo en la mañana”, dijo.

El gobierno dijo que espera que esta fiesta se transforme en una tradición, cercano a la fecha 12, debido a que ese día es el “cumpleaños” de la ciudad de Santiago.

“Es un espectáculo de gran magnitud”, concluyó.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.