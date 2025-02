Poduje y lenta reconstrucción tras megaincendio: "El Estado no existe en los sectores incendiados"

VER RESUMEN Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile A un año del megaincendio que golpeó la región de Valparaíso dejando 136 víctimas fatales y más de 16 mil damnificados, se revela un lento avance en la reconstrucción de las viviendas afectadas. Según el Ejecutivo, el Plan de Reconstrucción muestra un 26% de avance, pero solo 78 de las 3.043 familias habilitadas han recibido solución habitacional. El arquitecto y excandidato a la alcaldía de Viña del Mar, Iván Poduje, cuestiona la cifra, indicando que solo se ha gastado menos del 1% del presupuesto, y señala deficiencias en la asistencia a las familias afectadas y en los procesos de obtención de subsidios. Además, se destaca el grave déficit habitacional en la región de Valparaíso, con problemas históricos de construcción y burocracia que dificultan la solución a largo plazo.

A un año de que comenzara el megaincendio que afectó a varios sectores de la región de Valparaíso, que dejó 136 víctimas fatales y más de 16 mil damnificados, se ha evidenciado un lento proceso de reconstrucción de las viviendas que resultaron totalmente destruidas.

En ese sentido, según informaron desde el Ejecutivo, el Plan de Reconstrucción lleva un 26% de avance. Sin embargo, las cifras entregadas han ocasionado preocupación, ya que de las 3.043 familias habilitadas para una solución habitacional, sólo 78 la han recibido.

Por otro lado, de esas 3 mil familias habilitadas, sólo 1.262 cuentan con una solución en proceso, entre subsidios ya nominados y en tramitación.

“Se ha gastado menos del 1% del presupuesto”

Frente a este escenario, en el Expreso Bío Bío conversamos con Iván Poduje, arquitecto y excandidato a la alcaldía de Viña del Mar, quien aseguró que “ese 25% no corresponde a la realidad”.

“Del punto de vista de ejecución presupuestaria, se ha gastado menos del 1% del presupuesto”, agregó.

Además, sostuvo que “se calculan sobre tres mil viviendas (afectadas), y en realidad fueron 5.800 las viviendas destruidas. Lo que pasa es que hay familias, más de 2 mil, que no son hábiles para el subsidio porque no tienen título de dominio, muchas son de campamento, o porque tienen otra vivienda en el mismo lugar. Son familias de clase media que lo perdieron todo”.

En cuanto a las razones que han propiciado la demora en la reconstrucción, Poduje señaló que “he estado en contacto con los damnificados (…) No hay gente, no hay presencia del Estado, no hay inscripción en los registros para los subsidios, no hay asistencia técnica a las familias que están haciendo autoconstrucción.

“Si tuviera que resumirlo, el Estado no existe en los sectores incendiados, por lo tanto, todo el trámite de los subsidios es doblemente lento. Súmale a eso que están ocupando los procesos regulares de obtención de subsidios, sin considerar que hay una emergencia, que necesita procesos muchos más rápidos que se pueden adelantar con el Estado de Catástrofe”, añadió.

El déficit habitacional de la región de Valparaíso

Por otro lado, el excandidato a alcalde planteó que “el problema de los cerros de Valparaíso y particularmente de la vivienda social es muchísimo más grave. Valparaíso tiene hoy el déficit habitacional más grande del país, tiene la menor construcción de viviendas, y esto es un problema histórico que se arrastra por lo menos hace 20 años”.

En ese sentido, apuntó a que “las familias construyen mucho más rápido que el Estado; hay muchas tomas de terreno para campamentos; y los terrenos fiscales que debieran destinarse a proyectos habitacionales, debido a la burocracia del Serviu regional, y esto trasciende a los gobiernos, son tomados por personas y, por lo tanto, el Estado se va quedando sin tierras”.

