Imperan la frustración y la rabia: estudio revela emociones predominantes en la Cámara de Diputados

El Observatorio Latinoamericano de Salud (OSLE) llevó a cabo un inédito estudio sobre qué emociones predominan en la Cámara de Diputados y Diputadas. El resultado reveló que el 32,6% de estos parlamentarios se siente frustrado, mientras que otro porcentaje importante siente rabia.

Frente a las conclusiones de la investigación, en el Expreso Bío Bío nos comunicamos con el director ejecutivo de la ONG Liderazgo Chile y presidente del OLSE, Arnaldo Canales, quien aseguró que la emociones mencionadas obstaculizan el ejercicio legislativo.

Asimismo, comentó que este estudio, que se materializó con las respuestas de 40 diputado/as, “conlleva un mensaje bastante importante, porque muchas veces el tema emocional no está incorporado en la realidad legislativa”.

En ese sentido, señaló que la frustración “atendida desde la contingencia propia que tenemos como país, tiene que ver con que muchos legisladores, al presentar propuestas de ley, muchas de estas no son atendidas. Muchas veces, cuando están haciendo reflexiones ante la propia Cámara, no son escuchados, no son observados (…) Todos están mirando los celulares”.

Aquel escenario, a los parlamentarios “les genera impotencia, rabia, y empiezan a operar emociones epistémicas, que obstaculizan esa labor legislativa”, agregó.

