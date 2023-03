Análisis Político: "Hay una fatiga constitucional que se ha expresado en el poco interés ciudadano"

Analizamos una nueva semana política con Marco Moreno, Director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones Universidad Central.

El presidente Gabriel Boric alcanzó este miércoles una aprobación no registrada desde septiembre del año pasado, entre los encuestados por Cadem para la más reciente edición de Plaza Pública.

“Es el efecto incendio que todavía sigue teniendo influencia. Es un residuo de esa buena performance que tuvo el presidente. Hoy inauguró el año escolar es una de las escuelas afectadas. Estos tres puntos que sube el presidente, que es su mejor rendimiento desde antes del plebiscito”.

Hoy comienza, oficialmente, el proceso constitucional. Al mediodía se instalará la Comisión Experta encargada de redactar el anteproyecto de nueva Constitución.

También empezará a operar el Comité Técnico de Admisibilidad, encargado de que no se trasgredan los 12 principios establecidos por los partidos.

“Lo que vamos a ver tiene que ver un cambio no sólo del fondo si no que de la forma. Mucho más republicano, no va a tener la espectacularidad de la Convención del año pasado. No va a tener esto del discurso identitario, eso es expresión de lo que estamos viviendo, hay una cierta fatiga constitucional, que se ha expresado en el poco interés ciudadano.