Medidas por temperaturas extremas y la importancia de la prevención

Hasta 43° podrían marcar los termómetros de ciudades como Chillán durante este fin de semana, al igual que otras localidades de la zona centro sur de Chile, donde se registrarán altas temperaturas extremas que sobrepasarán los 40°, incluso los 32° en localidades cercanas a la costa como Concepción. Al respecto, Meteorología emitió un aviso para 7 regiones.

En el Expreso Bío Bío de hoy revisamos las recomendaciones de prevención del urgenciólogo HELP, el Dr. Alfredo Labarca.

“La protección de la edad extrema es importante: niños de 2-4 años y adultos mayores sobre 65 años no tienen que salir si no es necesario, no exponerse a las temperaturas. La primera recomendación es la prevención”, explica.

Además de “Tomar mucho líquido y protegerse con prendas livianas como jockeys, usar protector solar porqué el daño del sol es acumulativo. Evitar hacer actividad física en horarios de mayor calor”.