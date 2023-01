Auditora denunció que no estaban resultados de Ciencias de la PAES en Curacavi: "Fueron 368 pruebas"

Una auditora se comunicó con La Radio durante la jornada de ayer debido a que en Curacavi muchos estudiantes del Liceo Balmaceda que no podían ver los resultados de la prueba de Ciencias de la PAES.

Hoy volvimos a contactarnos para saber cómo terminó esta historia.

Revisa la entrevista a Olivia.

“Nos fue súper bien, estuvimos en ascuas hasta tipo 3 de la tarde que le llegó un correo a mi hija donde le pedían disculpas por las horas que no estuvieron sus resultados en línea y que eran XXX, estaban digitados, no en una plataforma. Antes de eso yo había vuelto a llamar al Demre, pero me dijeron que las información no iba a aparecer en la plataforma pero que lo dirían de manera interna, no podían subirlos porqué tenían que bajarla completamente. Ahora aparecen los resultados”.

Y recordó que “Fueron 368 pruebas las que no estaban”.

La importancia de estos resultados radica en que eran necesarios para la postulación universitaria a la carrera de salud, que quiere seguir la hija de la auditora. Debido al tema de las becas “le salía que no había rendido la prueba y que no podía postular”.

“Hoy día vamos a probar a ver si ya están en línea para todas las universidades”.