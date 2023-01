Auditora de Curacavi denuncia que no están los resultados de Ciencias para postulación universitaria

Una auditora se comunicó con La Radio debido a que en Curacavi, ya son muchos los estudiantes del Liceo Balmaceda que no pueden ver los resultados de la prueba de Ciencias de la PAES.

Revisa la entrevista a Olivia.

“Estoy levemente estresada pero no se lo estoy transmitiendo a mi hija. Nos metimos a la página, aparecen los puntajes pero el de ciencias no aparece, a nadie de los que rindieron la prueba acá en Curacavi, les aparece. He tratado de comunicarme formalmente con el Demre, por teléfono no supieron darnos respuesta, llenamos un formulario. Estoy llamando a la Municipalidad de Curacavi y tampoco contestan. Hay alumnos que se han acercado al colegio personalmente para ver si los pueden asesorar con algo”, asegura, agotando al máximo todas las instancias para poder encontrar respuesta.

“Las personas que hemos tenido comunicación, estamos reclamando el tema de Ciencias. Sin ese resultado no se puede postular, estás como a ciegas”, explica, debido a que su hija de 18 años quiere postular a la carrera de enfermería.

“Los niños están nerviosos, necesitan la prueba de Ciencia para postular a carreras de salud, hasta el momento no sabemos si se extraviaron, ojalá que no. ¿Qué pasa si se extraviaron?, ¿Se tendrá que ponderar? He descartado la opción de que arreglen los puntajes, no deberían. El día de la prueba no tuvimos problemas”.

Y cierra: “Es el peor temor que tenemos, si es a nivel nacional, se arregla, pero si es solo en liceo, da a pensar que se extraviaron, ojalá no sea así”.