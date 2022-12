Alcalde de Arica por crisis en Perú: "Si hay una situación de inestabilidad puede afectar la ciudad"

La crisis política en Perú no dejó indiferente a los parlamentarios chilenos. Los integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores, de las cámaras Alta y Baja, se refirieron al intento de golpe de Estado que encabezó esta jornada el expresidente Pedro Castillo, a quien el Congreso del vecino país destituyó.

Debido a esta situación se realizó un llamado a reforzar las fronteras.

Para hablar sobre lo que han sido estos días de movimiento internacional, tomamos contacto con el Alcalde de Arica, Gerardo Espíndola.

“No hemos visto ninguna situación de impacto negativo en el movimiento. En un principio nos asustamos porque informaron que iba a haber toque de queda, eso iba a generar algún tipo de impacto en la región y el dolor de la pérdida de la democracia en el país vecino”.

El Poder Judicial ordenó siete días de detención preliminar por flagrancia en contra del expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. El juez Juan Carlos Checkley Soria concedió el pedido de la Fiscalía de la Nación y otorgó la medida de coerción personal como consecuencia del fallido intento de golpe de Estado efectuado el último miércoles 7 de diciembre.

Las fronteras

“Acá en la frontera nos dicen que no tiene que ver con internas con Perú, si no que por los conflictos como el del triángulo marítimo. Hay como dos almas, una de los problemas entre gobiernos y una de relación entre pueblos. No tenemos problemas con Tacna o Bolivia por los fallos de La Haya. No nos afecta en términos de relaciones comunes, del día a día”.

En relación a esta mismo punto, el alcalde asevera que “Esta situación migratoria es tan sensible que cualquier cosa que pase puede impactar en nuestra ciudad. La segunda ciudad con más población venezolana en el mundo, después de Caracas es Lima. Tiene una población muy grande, si hay una situación de inestabilidad, puede afectar a nuestra ciudad”.

Protocolos

“Frente a situaciones como esta no hay protocolos en los cuales yo participe, quizás hay a nivel de Gobierno. Acá existe una coordinación permanente con los vecinos y hay encuentros fronterizos al momento de tomar decisiones en Perú y Chile”.

Y advirtió además que la situación migratoria podría complicarse más por temas climáticoas, más que por problemas políticos:“Pueden aumentar por la zona costera y por la lluvia altiplánica. Hago un llamado a nivel nacional a que refuercen la frontera de Arica por esta situación”, cierra.