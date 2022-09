Pdta. Evópoli: "45 personas diciendo lo que quiere sin reflexión es chacrear un momento delicado"

Chile Vamos desmintió el acuerdo que se había alcanzado por los partidos políticos para continuar el proceso constitucional y sostienen que el oficialismo busca imponer un curso de acción.

5 puntos tenía el acuerdo que dio a conocer, pasado el mediodía, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto y su par del Senado, Álvaro Elizalde: continuar con el proceso para redactar una nueva Constitución, un órgano redactor electo, garantizar la paridad, un plebiscito de salida que culmine el trabajo y un comité de expertos que acompañe el proceso.

Todo eso, fue desmentido por Chile Vamos durante la tarde, asegurando que los partidos del oficialismo y el Gobierno se precipitaron respecto a conversaciones que recién están en una etapa inicial.

“Han habido sólo dos reuniones, es el comienzo de conversaciones donde cada uno ha manifestado sus legitimas voluntades a avanzar y a coincidir en un acuerdo, que va a ser acuerdo cuando tenga detalles, cuando esté firmado, cuando lo anunciemos quienes debemos hacerlo. Nos molesta profundamente es que sean desde el Gobierno, a quienes les pedimos expresamente que se mantuviera al margen, que se dedicara a gobernar, que hiciera una reflexión de esta derrota; para que sea la vocera de Gobierno quien hace un anuncio que no le corresponde, basándose en acuerdos que están en plena discusión, algunos ni siquiera se han nombrado, respecto del mecanismo. No dejan que avancemos en la confianza y buena fe. Hay coincidencias y principios comunes, pero también hay partidos que piensan cosas distintas”.

Revisa la entrevista a Luz Poblete, Presidenta de Evópoli.

“Creemos en dos principios fundamentales: que haya participación ciudadana y creemos en un órgano elegido democráticamente. Llevamos dos reuniones, pongamos seriedad, tenemos que poner la pelota al piso, el Gobierno tiene que gobernar. Si tiene un espacio extra por favor que lo haga en la reflexión de porqué fracasó su proyecto junto con el plebiscito. Pareciera que no pasó nada para ellos. Este triunfo es de la ciudadanía y de la democracia, pero tenemos responsabilidad por el hecho de haber votado Rechazo. Pedimos prudencia y que no se hagan anuncios a quienes no les corresponde”.

En cuanto a si esta situación detendría las conversaciones sobre el acuerdo, Luz Poblete aseguró que “No es detener las conversaciones pero hay que tomarse el tiempo para hacer propuestas concretas”.