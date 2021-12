Vivian Luchsinger, viróloga: "La obligatoriedad universal de la vacuna no es la medida adecuada"

El Ministerio de Salud reportó 248 casos de variante Ómicron de Covid-19 en Chile, de los cuales 239 son viajeros y 9 corresponden a contactos de ellos. Las regiones de Arica y Parinacota, Atacama, Ñuble, Aysén y Magallanes todavía no registran casos de la cepa.

Además, las autoridades señalaron que, en promedio, se contabilizan 10 casos diarios de Ómicron en el país.

¿Es la vacuna obligatoria una solución para poder acabar con los contagios y surgimiento de nuevas variantes?

Revisa la entrevista a Vivian Luchsinger, viróloga, académica de la Universidad de Chile e integrante del Comité Asesor de vacunas del Minsal.

“Siempre los refuerzos son necesarios e importantes para mantener un nivel apropiado para defenderse de las enfermedades. Hay que estudiar un poco más los tiempos de esta cuarta dosis”.

“La obligatoriedad universal no es la medida adecuada, puede provocar más rechazo que aceptación. El pase de movilidad es un buen estímulo para inducir a la vacunación”.

En cuanto a las personas que no pueden vacunarse, ya sea por enfermedad o por prohibición médica:

“Hay que evaluar cada situación particular, está contemplado, tienen que tener un certificado porque a esas personas no se les puede exigir el pase de movilidad, porque no es que no quieran, no pueden. Tienen que hacer un trámite al respecto”.

“Omicrón no ha generado más gravedad en los casos. Después de la segunda dosis de cualquier vacuna disminuye la efectividad de esta frente a la variante, esto se explica por los cambios. Con la tercera dosis, la efectividad aumenta”.