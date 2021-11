Mariana Aylwin: "Me siento muy lejos de ambas candidaturas. No tengo claro cuál es el mal menor"

Tensión se ha generado debido a los apoyos de partidos políticos a las candidaturas. ¿Hay una crisis en la Democracia Cristiana?

La ex ministra de Educación, Mariana Aylwin habló de política, de las decisiones de los partidos y de los candidatos presidenciales que se enfrentarán a una segunda vuelta en las próximas semanas.

“Lo que yo veo es que en esta elección si bien se eligieron a los dos candidatos más extremos, y sin embargo, la gente eligió esos extremos pero el país a la vez les dijo que el que va a ganar es el que se modere”.

“Hay un candidato que apeló al orden y otro que apeló a los cambios radicales, pero la gente quiere cambios con orden, pero no cambios radicales. El candidato que haga esta síntesis va a poder posicionarse mejor”.

“Veo con preocupación que un partido tome una decisión tan personalizada en una persona, la DC lo hace en la casa de la presidenta del partido como si ella fuera dueña de la DC y después sale la candidata también a entregar ese apoyo. La institucionalidad es importante”.

“Yo estoy a la expectativa de signos de apertura que no han sido suficientes. Gabriel Boric está muy bien salir a decir que el indulto a los presos no es a los que incendiaron. Está en la lista. Por otra parte hablando contra la violencia, ayer tanto el FA como Gabriel Boric y el PC, rechazan la extensión del estado de emergencia en La Araucanía, eso es no escuchar a la ciudadanía”.

“Veo un José Antonio Kast rodeado de personas muy fanáticas con un programa muy malo en cuanto a los cambios”.

“Me siento muy lejos de ambas candidaturas. No tengo claro cuál es el mal menor. Mi instinto sería no votar por ninguno de los dos”.

“Signos fundamentales son el rechazo a la violencia y fin del rupturismo. Tiene que haber una reivindicación de los 30 años”.

“José Antonio Kast no puede seguir ligado a una nostalgia de un régimen autoritario, la gente que lo rodea es fanática. Tendría que buscar un acuerdo con los partidos de centro derecha, especialmente de RN”.

“Yo no me incorporaría en un proyecto de Kast o Boric”.