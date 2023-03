On The Record con Loyaltty, la "Mami Trap": "Es un sueño llegar al escenario del Lollapalooza"

En una nueva edición de On The Record nos acompaña Almendra Barros, más conocida como Loyaltty, para conversar sobre el despegue de su carrera musical, los últimos lanzamientos como “Mami Trap” y el debut en el festival Lollapalooza este 17 de marzo.

Se trata de todo un desafío para la artista nacional quien a sus 19 años apareció por primera vez en las pantallas de Times Square en Nueva York y hoy estrena su sencillo “Esperándote” junto a Kid Voodoo.

Además contestará de un test para saber cuánto conoce sus propias canciones ¿Cómo crees que le fue? Revisa la entrevista completa junto a la periodista Camila Arcos en Bio Bio TV.

Inicio artístico

“No sabía cómo empezar, literal tenía las puras ganas, fui probando hartas cosas, tocando guitarra, piano, varios instrumentos, quería ver que me quedaba mejor. Fue muy preciso ese descubrimiento antes de lanzar mi carrera. Empecé a subir freestyles a redes sociales y ahí me empecé a hacer un poco más conocida. Siempre partí haciendo covers, música de todos los artistas que me gustaban”, expresó.

Y agregó: “Para mi es muy importante las letras de las canciones, me las pienso mucho. Loyalty significa libertad y creo que es muy importante en las relaciones de las personas y cómo uno se comunica con sus propios valores”.

“Todo lo que siento lo transmito en mis canciones. Mi carrera recién está empezando, se vienen muchas colaboraciones, festivales, me encantan los shows en vivo es de mis partes favoritas”, destacó.

Lanzamientos y Lollapalooza 2023

“Conocía Lollapalooza, había ido a ver algunos artistas y me encanta la energía muy linda que transmite la música, para mí es un sueño llegar a ese escenario y es muy emocionante ver mi nombre en la cartelera. El año pasado estuve junto a Kid Tetton y Soulfía, entonces ya conozco un poco el terreno”, manifestó.

Además se refirió a su presentación en la Teletón 2022: “La Denisse es una persona que sabe mucho entonces me ha aportado bastante en mi carrera y en lo personal también. Fue un momento muy lindo, compartir ese momento tan especial que es una Teletón en un Estadio Nacional lleno creo que también es muy generoso”.

“Estamos super presentes y activas en el género. Hicimos un show hermoso, estamos muy preparados y a toda mi gente hermosa los quiero dejar muy invitados al Perry Stage aproximadamente a las 13:15 horas voy a estar saliendo. Hay una invitada”, cerró.