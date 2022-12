Milla estrena nuevo single "Na": "Tenían otras expectativas de mí y aun no lanzo toda la música"

Tras su destacada participación en el programa de talentos Rojo, Millaray Mandiola o más conocida como “Milla” regresa con todo a la escena musical con su más reciente single “Na”.

Se trata de una composición que nace posterior a su incursión televisiva en 2018 y que viene a marcar un cambio en la propuesta explorando en un sonido dentro de lo urbano y lo pop.

En una nueva edición de Espectáculos, la periodista Camila Arcos conversó con artista sobre este nuevo rumbo en la música y sus proyecciones.

Cambio de imagen y regreso musical

“Esta canción nació después de ir tanto a un estudio, en eso que iba y creaba. Fue un día que pasó y se me ocurrió, empecé a crear la melodía, la letra, hasta que la grabé y después se guardó por mucho tiempo”, expresó la artista.

Y agregó: “Necesitaba mostrar algo que nunca había hecho y me gustaba hacer. Dije que podría intentar hacerlo, mostrarlo por primera vez”.

“Uno también quiere darle lo mejor al público que te sigue y en ese proceso que se está descubriendo. Tenían otras expectativas de mí pero tampoco he lanzando toda la parrilla y tengo muchas cosas guardadas que se que les pueden gustar. Hasta el momento lo han recibido súper bien”, explicó.

Paso por Rojo y K-pop

“Pasaron hartos años y se que eso lo esperaba la gente respecto a la música, entré súper chiquita a Rojo y estaba en esa onda de buscar que hacer. Quedó gente que te ayuda mucho y es importante guardar esas amistades al final todos vivimos una experiencia súper bonita”, sostuvo.

Asimismo la joven cantante se refirió a su incursión con el K-pop en donde destacó en el escenario de Rojo. “Es una oportunidad súper difícil que pase que no se haya concretado en su momento me frustró mucho”.

“De repente quedó así en nada, hace poco estuve hablando con alguien bien importante y me dijo que muchos proyectos se tiraron para atrás por que hubo una polémica con un coreano en una embajada. Fue muy repentino y a veces uno tiene que soltar en la vida”.

Nuevo material y colaboraciones

Respecto al lanzamiento de nuevo material musical, Milla adelantó que a fines de enero estrenará un nuevo sencillo en solitario pero antes incursionara en un reguetón romántico junto a su amigo y compañero televisivo Pipe Galindo.

“Lo único que quería hacer era volver, necesitaba tomar un camino y estaba muy perdida sin hacer lo que me gusta por mucho tiempo. Un single mío solito va a salir a fines de enero, es una balada pop, es una de mis canciones favoritas que grabé espero que la reciban súper bien”.

“Me gustaría tener un featuring con el Poli, me gusta lo que hace. En persona no nos conocemos pero no seguimos por Instagram y hemos tenido feedback súper cortito”, cerró.

Revisa la entrevista completa a Milla en Bio Bio TV.