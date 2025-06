Causa y Efecto: Escándalo de licencias destapa rodeo político y foco de malas prácticas en el Gobierno

Ética y transparencia de BioBioChile

Esta semana ha pasado de todo. Pese al feriado del día miércoles, hemos tenido muchísimas noticias que están relacionadas directamente con Contraloría y estos informes o indagatorias que ha hecho.

Entre ellas, obviamente, algo que ya hemos hablado, tiene que ver con las licencias médicas, pero en mal uso, en el sentido de que 25.000 personas salieron fuera, funcionarios públicos, salieron fuera del país estando con licencia.

Son funcionarios públicos; por ejemplo, estábamos mirando, hay 13 trabajadores de TVN, porque es una empresa pública, estatal; 13 habían salido también con licencia.

Es decir, en cada una de las entidades, tanto públicas como empresas públicas, también se hizo la revisión y ahí está el listado. Hoy día se va a conocer completo el declase.

Y algunos dicen: mire, los carabineros, la PDI, las Fuerzas Armadas no son tan malos porque cumplen.

Tengo una noticia para ellos. La Contraloría está trabajando en un informe especial para DIPRECA y las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere decir esto?

No están dentro de este compilado porque es una revisión especial que se está haciendo y que seguramente dentro de las próximas semanas o tal vez un mes, un mes y medio más, vamos a conocer.

No voy a decir, no canten victorias, sino que lo que voy a decir es, cuidado, no es que las Fuerzas Armadas no estén porque no las tienen, sino porque la Contraloría está haciendo revisión aparte.

Hay casos sorprendentes, por ejemplo, municipios pequeños, digamos, de localidades pequeñas o de comunas de pocos habitantes con un número significativo de viajes con licencias.

Por lo tanto, ahí tú podrías decir, aquí hay una especie de, ¿cuál sería la palabra?, concentración de malas prácticas. Porque no hay otra, son tantos, porque nosotros publicamos en la página web el listado de las instituciones que aparecen en más de 770.

¿Quién es Raúl Dominguez?

Raúl Dominguez, el amigo, el compañero de colegio y de travesuras del presidente Boric. Digo travesuras porque los dos fueron detenidos pintando, rayando, haciendo rayados en las calles.

Él estaba trabajando en la subsecretaría de telecomunicaciones, y digo trabajando porque se conoció en las últimas horas que forma parte. Vamos a ir conociendo, evidentemente, son 25.000 personas; se van a ir conociendo los nombres.

Pero Domínguez renunció.

Se ve mal, o se está viendo muy mal, la gran cantidad de personas, amigos, cercanos, pareja, expareja, digamos, en la administración pública de autoridades del actual gobierno.

O sea, uno se pregunta con qué trayectoria un amigo de infancia del presidente salta a la subsecretaría de telecomunicaciones ganando ¿cuánto? ¿7 millones de pesos?

Hay una especie de frivolización o banalización del dinero. Aquí se están hablando de sueldos de millones como si nada. Y resulta bien chocante, profesionales jóvenes con poca experiencia que saltan al aparato del Estado ganando una brutalidad, y donde además está lleno de… tanto que se habló del nepotismo, del pituto, del amiguismo.

Y uno puede decir que la actual administración, como las anteriores, con la diferencia de que ese tema no fue una consigna de campaña como la actual administración, está lleno de cercanos, familiares, amigos, inmediatamente instalados en un puesto alto.

Que no es que hicieran una carrera en determinada institución o repartición pública para llegar a determinados puestos con ingresos significativos.

Este es el mal de la política: al final del día, todas las administraciones terminan en los roteos políticos.

