Causa y Efecto: el Partido Comunista y su estrategia política al insistir en una nueva Constitución

Lautaro Carmona, máximo dirigente del Partido Comunista, reabre el debate sobre una nueva constitución en un momento clave preelectoral, generando ruidos en el oficialismo y obligando a la ministra vocera a aclarar que no es prioridad. Esto se interpreta como un movimiento estratégico para demostrar fuerza dentro de la coalición, más allá de diferencias internas. El PC busca fortalecer su peso específico y marcar territorio en la elaboración de programas y perfiles de cara a futuras candidaturas.

Puede resultar sorpresivo, en un escenario preelectoral, donde el Partido Comunista, y esto no es azaroso, digamos, estas declaraciones que se hacen en periodos como estos, cuando lo hace el máximo dirigente de un partido político, cuando lo hace en una, que no es que le sacan una cuña al pasar, sino en una entrevista, no es azaroso.

Por lo tanto, que el Partido Comunista, que Lautaro Carmona, haya planteado nuevamente el tema de una nueva constitución, no es azaroso.

Ahora, ¿genera estos ruidos al interior del oficialismo? Sí, o sea, no es lo general. Ya lo generó.

Tuvo que salir la ministra vocera del Gobierno para decir que esto no era prioridad, que era un tema cerrado, etcétera. ¿Cómo, por lo tanto, se puede interpretar esto que no es un desliz, un paso en falso del Partido Comunista?

Bueno, hay que interpretarlo desde la lógica de la política.

La lógica de la política es, entre otras cosas, mostrar argumentos, ideas, slogans, ideas de campaña y al mismo tiempo mostrar fuerza.

¿Hacia dónde? Hacia los adversarios, sí, pero también al interior de las propias coaliciones.

Y creo, me podría equivocar, pero creo que lo central, lo que hay aquí, no es un desmarque del Partido Comunista, sino un paso donde el Partido Comunista quiere hacer valer el peso específico que tiene al interior de la coalición, más allá de los problemas que tiene entre Jadue.

Es cuál es el peso específico al interior del oficialismo. Es un poco forzar la mano, es ganar posiciones.

Tanto que el Partido Comunista hablaba de correr el cero en otras épocas, en relación a la institucionalidad vigente o al sistema político-económico; eso también puede ocurrir.

En el fondo, es hacer valer la fuerza, o mejor dicho, la famosa correlación de fuerzas que tanto se ha expresado, y puede leerse desde esa lógica lo que señalaba el PC.

Puede que estén hasta en las íntimas convicciones, pero hacerlo en este momento también es decir: “Mira, en época electoral, donde hay que elaborar un programa, y yo mantengo esto, ¿para qué?”. Para hacer valer que mi peso sea específico al interior de la coalición.

Y esto no es ninguna lógica de la amenaza. Es una lógica del debate político que probablemente en las coaliciones debería estar gestándose —ya en programas futuros— el perfilamiento de candidaturas, porque eso arrastra listas parlamentarias, y eso es importante.

Sí, en los partidos realmente hay más de qué vivir. Pero, ¿a qué acuden a la hora de los que hubo?

