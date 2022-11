UPDATE: HBO confirma la fecha de estreno de la serie The Last of US

¡Actualizamos tu semana Geek con un nuevo Update!

En esta edición repasamos las noticias más relevantes de la semana marcada por la fecha de estreno de la serie The Last of US protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Por otra parte, te contamos el valor y fecha de lanzamiento de los PlayStation VR2, los nuevos dispositivos de realidad virtual de la compañía.

Además te detallamos cuándo y qué contenidos traerá la actualización gratuita del mundial de Qatar 2022 en FIFA 23.

Todo esto y mucha más en tu resumen de noticias geek de la semana junto a Klausen Hans.