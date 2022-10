Update: Superman está de regreso en el DCEU

En Update te invitamos a quedar informado con las noticias más destacadas de la semana en el mundo de los videojuegos y la Cultura Geek.

En esta ocasión te contamos sobre el regreso del actor Heny Cavill en el papel de Superman para el universo cinematográfico de DC.

Además revisamos la filtración de los juegos gratuitos que llegarán en el mes de noviembre para los usuarios de PS Plus Essential. Por otra parte también revisamos el primer trailer de la película Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Todo esto y mucho más en tu actualización geek semanal junto a Klausen Hans