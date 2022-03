El apasionante hobby del modelismo

Como cada semana te invitamos a conectarte con el mundo de los videojuegos y la cultura Geek junto a @KlausenHans en un nuevo capítulo de Aquí Casuales The Show.

En este capítulo nos adentramos en el mundo del Hobby del modelismo y sus derivados como el armado de “Gunplas” las maquetas armables basadas en la clásica serie de Gundam.

¡Actualizamos tu semana Geek con Update!, esta semana repasamos las noticias más relevantes de la semana marcada por los nuevos anuncios de PlayStation.

En nuestra recomendación de la semana, te contamos nuestra experiencia de uso con el nuevo LG StandByMe el flamante televisor inalámbrico de LG que se llevó todas las miradas en el CES.

Además no te puedes perder nuestra recomendación de la semana donde analizamos el videojuego Assassin’s The Ezio Collection que llega a Nintendo Switch y te contamos todo lo que debes saber de la reciente expansión Assassin’s Creed Dawn of Ragnarök.

Todo esto y más en este episodio de Aquí Casuales The Show.