Tres almas, cero acciones

El desafío es el que viene ahora. Las propuestas del Gobierno tarde o temprano tendrán que llegar. Las urgencias sociales son prioritarias. ¿El problema? Qué pasará con las distintas almas tengan que discutir temas de seguridad -por ejemplo-, y queden de manifiesto las diferencias de fondo.

Por mientras, es de esperar que el Presidente Boric de una vez por todas asuma que los cambios discursivos y la retórica bien lograda, no son la solución a problemas muchísimo más profundos. Las palabras se agotan, su coalición no aguanta, y la gente no puede seguir esperando. Si no toma posición real y hace propuestas concretas el panorama no se ve para nada auspicioso.