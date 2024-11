Estas son las mejores técnicas para estudiar a pocos días de la PAES, según un experto

Quedan muy pocos días para rendir la Prueba de Acceso a la Educación Superior, PAES, en su versión Regular o de Verano, que miles de estudiantes rendirán para poder acceder a las 45 universidades adscritas al sistema de admisión centralizado.

Las 5 pruebas se rendirán entre el lunes 02 y miércoles 04 de diciembre, es decir, solo quedan alrededor de dos semanas para estudiar lo que falte por repasar.

Y es que sí es posible aprovechar al máximo estos últimos días para estudiar, si sigues las técnicas adecuadas y controlas los nervios y ansiedad que, naturalmente, van surgiendo a medida que se acerca la fecha clave.

¿Cuáles son las mejores estrategias para estudiar cuando tienes poco tiempo? Esto se lo consultamos al Dr. Rodrigo Rojas-Andrade, psicólogo especialista en el área y académico asociado de la Escuela de Psicología, de la Universidad de Santiago de Chile (Usach).

El experto aseguró que “no basta con estudiar más, sino que es fundamental estudiar de manera más inteligente”, por lo que optimizar tu tiempo es vital para el éxito.

“Diversas investigaciones sobre estrategias de estudio han demostrado que algunos métodos son mucho más efectivos que otros, y adoptar los enfoques correctos puede marcar la diferencia en los resultados”, añadió.

Así que nos dio los siguientes consejos prácticos, que te pueden servir para estudiar para la PAES en estas últimas dos semanas y no morir en el intento.

Técnicas para estudiar de forma efectiva en poco tiempo

Prioriza la auto-evaluación

Cuando se trata de estudiar para cualquier examen, pero en particular cuando tienes poco tiempo y necesitas priorizar, una técnica que puede ser muy efectiva para retener información es la auto-evaluación o práctica activa.

“Esta estrategia, que incluye actividades como hacerse preguntas, realizar simulacros de examen o utilizar tarjetas de memoria, mejora significativamente la retención de información y la aplicación del conocimiento”, indica el Dr. Rojas-Andrade.

“El autoexamen fuerza al cerebro a recuperar y reorganizar la información, lo cual fortalece la memoria a largo plazo y la capacidad de aplicar el conocimiento en diversas situaciones, algo crucial para la PAES”, acota, indicando que más sobre esto se puede leer en el paper (en inglés) Five popular study strategies (2018), de los autores T. Miyatsu, K. Nguyen y M. A. McDaniel.

La relectura podría no ser la mejor opción

Por otra parte, una técnica que alumnos usan con mucha frecuencia, pero que no resulta tan provechosa a la hora de potenciar al máximo el tiempo de estudio, es simplemente releer toda la información.

“Muchos estudiantes recurren principalmente a la relectura de los materiales, que es una técnica menos eficaz, pues no favorece la recuperación activa de la información”, apunta el psicólogo.

Si aun así quieres releer el material, asegúrate de complementarlo con estrategias como el autoexamen o similares.

Realiza ensayos para identificar tus debilidades y corregirlas

Otro consejo que entrega el Dr. Rodrigo Rojas-Andrade es realizar ensayos y todo tipo de simulacros de la PAES, pues ello te ayudará a familiarizarte más con la prueba, además de reforzar la materia.

“Al realizar exámenes de años anteriores, los estudiantes se familiarizan con el formato del examen y mejoran su capacidad para gestionar el tiempo durante la prueba real. Según un estudio de Hartwig y Dunlosky (2012), aquellos que practican con exámenes previos o preguntas de muestra experimentan una disminución significativa en la ansiedad, ya que se sienten más preparados y seguros de sus respuestas”, explica el experto.

“Además, al enfrentar el formato del examen en un ambiente simulado, los estudiantes también pueden identificar las áreas que requieren más atención, lo que hace su estudio más eficiente”, apunta.

Cuídate del estrés: practica ejercicios de respiración

Junto de estudiar mucho y aprenderte toda la materia, debes preocuparte de tu salud mental, pues manejar el estrés de manera eficaz es vital para no abrumarte a la hora de dar la prueba. Recuerda que, de lo contrario, tus nervios pueden jugarte una mala pasada.

Una técnica que puede servirte para controlar esta ansiedad es el mindfulness, es decir, los ejercicios de respiración profunda.

“Según Enríquez et al. (2015), estas técnicas (mindfulness) permiten a los estudiantes reducir el nivel de estrés, mejorando la concentración y la capacidad de recordar la información. Miyatsu et al. (2018) también señalan que el estrés elevado no solo interfiere con el aprendizaje, sino que también puede reducir la capacidad de aplicación efectiva del conocimiento durante el examen”, sostiene el Dr. Rojas-Andrade.

“Por lo tanto, incorporar breves sesiones de relajación durante los descansos de estudio ayuda a mantener la mente clara y enfocada”, recalca.

En esta nota puedes encontrar algunos consejos prácticos para realizar ejercicios de mindfulness en tu día a día.

No subestimes la importancia del entorno y los hábitos de vida

Un punto que no debes subestimar es la importancia de la calidad del espacio en el que estudias, así como seguir hábitos saludables, lo cual puede influir significativamente en tu rendimiento.

“Un espacio bien organizado, sin distracciones, con una temperatura adecuada y buena iluminación favorece la concentración y el aprendizaje (Enríquez et al., 2015). Además, mantener una rutina de sueño saludable y hacer ejercicio físico ligero son fundamentales para asegurar que el cerebro funcione a su máxima capacidad”, especifica el experto en Psicología.

Y destaca que “los estudios sobre el rendimiento académico sugieren que los estudiantes que descansan bien y se mantienen activos físicamente experimentan una mejor capacidad de concentración y una mayor retención de la información (Hartwig & Dunlosky, 2011)”.