La psicóloga chilena Karolina Lama ha sido reconocida por Forbes Estados Unidos como una de los emprendedores TOP 2025 gracias a su innovadora metodología para bajar de peso, el modelo Get Over Eat. Con más de 15 años de experiencia, Lama desarrolló este enfoque que busca abordar las raíces emocionales del comer en exceso, empoderando a sus pacientes para gestionar la ansiedad y lograr cambios de hábitos. Radicada en Miami, Estados Unidos, la profesional ha sido destacada en la prestigiosa revista por su labor en salud mental, especializándose en apoyo psicológico para cirugía bariátrica y trastornos alimenticios. Además, destaca por su trabajo como conferencista y autora de libros sobre alimentación emocional, con planes de relanzar su segundo libro en 2025 para ampliar su influencia en la comunidad latina.

La psicóloga chilena Karolina Lama, fue reconocida por Forbes Founder Estados Unidos como una de los emprendedores TOP 2025 tras desarrollar una innovadora metodología para bajar de peso.

Con más de 15 años de experiencia, desarrolló el modelo Get Over Eat, que se ha transformado en un fenómeno en Estados Unidos, y por el cual fue destacada en el ranking de la prestigiosa revista Forbes Founder, formando parte de la lista de los top 30 emprendedores que hay que tener en cuenta para este 2025.

Lama posee experiencia clínica en salud mental, con especialización en apoyo psicológico para cirugía bariátrica y el tratamiento de trastornos alimenticios con su programa de terapia grupal “La Terapia de Karo Lama”.

Con ello y la idea de internacionalizar su carrera y exportar su modelo, Karolina decidió radicarse en Miami, Estado Unidos.

Get Over Eat innovadora metodología creada por la psicóloga chilena, Karolina Lama

Get Over Eat, tiene por objetivo abordar las raíces emocionales de “el comer en exceso”, de este modo, su finalidad es empoderar a sus pacientes para que sean capaces de gestionar y manejar la ansiedad, logrando cambios de hábitos.

Para desarrollar esta metodología, se inspiró las decenas de historias narradas por sus propios pacientes a lo largo de su carrera, los que en su mayoría enfrentan la frustración de bajar de peso por medio de ayuda externa, para luego volver a subir producto del efecto rebote.

“Una operación de bypass gástrico o un tratamiento de Ozempic no basta por sí sola, es fundamental el acompañamiento y la guía psicológica, de lo contrario, no se ataca la raíz del problema de la obesidad que tiene su origen en temas emocionales. Es clave complementar con tratamiento previo y post psicológico”, comenta Karolina.

Respecto al reconocimiento la profesional dice: “Estoy muy feliz de ser destacada por terceros en un país que no es el propio. Hace dos años me radiqué en Estados Unidos y hoy me reconocen en la revista Forbes Founder. Es, sin dudas, una motivación extra para seguir adelante”, aseguró.

Trabajo de conferencista y creación de libros

En la revista destacan además su trabajo como conferencista, pues ha ofrecido charlas en eventos tan reputados como el Women’s Leadership & Business Expo y ha colaborado con organizaciones como Hispanic Unity y la Cámara de Comercio Hispanoamericana.

En ese sentido, sus presentaciones se centran en el bienestar emocional, la gestión del estrés y la transformación personal, temas que resuenan profundamente con audiencias diversas.

Además, como parte de su trabajo, Lama lanzó los libros: “Quiero Ser Flaca y Feliz”; y “¿Por Qué No Puedo Parar de Comer?”, ambos textos ofrecen estrategias prácticas para superar la alimentación emocional.

Para este 2025, planea relanzar su segundo libro en Miami, ampliando aún más su influencia dentro de la comunidad latina.