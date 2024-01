¿Quiénes son los artistas que se presentarán este viernes 19 en el Festival del Huaso de Olmué?

La cantautora chilena Denisse Rosenthal será la encargada de abrir la segunda noche en el "Patagual".

Esta noche marcará la segunda jornada del Festival del Huaso de Olmué. Tras una intensa primera noche, cargada de música y humor, Ivette Vergara y Eduardo Fuentes vuelven para animar esta 53° edición del emblemático evento.

Artistas como Princesa Alba y Luciano Pereyra, y el comediante Vicho Viciani fueron los encargados de dar vida a la primera noche del festival. ¿Quiénes se esperan para este viernes?

Denisse Rosenthal, artista chilena con una amplia trayectoria musical, será la encargada de abrir la segunda noche del Festival del Huaso de Olmué. La intérprete de éxitos como “Isidora” y “Agua Segura” acumula actualmente más de medio millón de suscriptores en YouTube, casi 4 millones en instagram y 3 álbumes de estudio en solitario.

En la sección de humor, la chilena Monse JMonse jerezerez será la encargada de sacar risas durante su puesta en escena en “Patagual”. En conversación con Página 7, la humorista se refirió a este desafío. “Estoy contenta y expectante (…) ya quiero que pase, quiero subirme al escenario”, partió diciendo.

“Me van a conocer, porque yo creo que hay mucha gente que no me conoce, así que voy a contarles de mi vida, porque finalmente el stand up comedy es como comedia de autor”, agregó.

Por último, los encargados de cerrar la noche en el “Patagual” será la banda chilena GLUP!. Esta se formó a finales de los 90’s y tendrá su triunfal reencuentro en esta segunda noche del festival.

Puedes ver la transmisión completa del Fetsival del Huaso de Olmué esta noche a través de las pantallas de TVN.