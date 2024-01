Horario de show de Princesa Alba en Olmué desató críticas: salió cerca de las 02:00 de la madrugada

Princesa Alba fue la encargada de cerrar la primera noche del Festival del Huaso de Olmué. La joven salió a escena a las 01:45 horas, situación que generó críticas de sus seguidores.

Esto se dio además en un anfiteatro del Patagual que presentaba bastante menos público que en el inicio.

Muchos de sus fans hicieron evidente su malestar en redes sociales, la mayoría asegurando que “debieron aguantar bastante tiempo”.

Lo cierto es que, pese al horario, la reguetonera chilena se mostró bastante activa sobre el escenario, mostrando sus principales clásicos.

Previo al show de la joven se habían presentado el argentino Luciano Pereyra, el comediante Vicho Viciani, y los participantes de la Competencia Nacional.

Programa de mierda, me llegué a quedar dormida esperando a la princesa alba y aun no sale ella, mañana será lo mismo con Glup? Que lata. Den el programa para todos no solo para vagos que despues duermen toda la mañana#OLMUE2024ENTVN

— Panya💕 (@panyalovesyou) January 19, 2024