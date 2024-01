Con récord en sintonía y ovación de pie: así fue la rutina de Cebolla y Bodoque en Olmué

Los comediantes marcaron el récord de sintonía de las cuatro noches de festival y marcaron así su regreso a las pantallas tras el fin de Fusión Humor.

Fue en mayo del año pasado que el cuarteto de humor, Fusión Humor, vio su fin tras varios años de carrera, decisión que comunicaron a través de un sutil cambio en sus redes sociales, en ese entonces los usuarios del conjunto de comediantes fue reemplazado por Cebolla y Bodoque, dos de sus integrantes.

Desde entonces, los humoristas dejaron de presentarse en vivo juntos y su última cita en las pantallas fue en el programa de concursos “¿Qué dice Chile?”, al cual acudieron en noviembre del 2022.

No obstante, esto no detuvo a Adrián Correa (Cebolla) y Diddier Marín (Bodoque) de cosechar éxitos en conjunto. Los comediantes se mantuvieron juntos realizando shows de Stand Up Comedy, donde compartían el escenario y realizaban rutinas separadas.

Mismo espectáculo que Cebolla y Bodoque llevaron al Festival del Huaso de Olmué, donde se convirtieron en todo un éxito.

Los comediantes comenzaron con una rutina en conjunto, para luego turnarse el tiempo en el escenario y terminar nuevamente juntos.

Con esta técnica, Cebolla y Bodoque lograron marcar el récord de audiencia del Festival del Huaso del Olmué con un promedio de 16.1 puntos, con un peak de 18 unidades, según consignó Página 7.

El éxito de los humoristas quedó demostrado cuando terminaron su rutina y fueron aplaudidos de pie por cerca de un minuto por el público del “Patagual”.