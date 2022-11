Adiós a Old Trafford. El Manchester United confirmó la salida de Cristiano Ronaldo de la institución.

A través de un breve comunicado, el elenco inglés ratificó que el crack deja la entidad “con efecto inmediato”.

La noticia la hizo oficial el ‘United’ en un momento en que el luso se encuentra en Qatar, a la espera del debut en la cita planetaria contra Ghana.

“Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato”, detalló en su escrito el conjunto de los Diablos Rojos.

“El club le agradece su inmensa contribución a lo largo de dos etapas en Old Trafford”, se agrega.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect. The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022

La entrevista de Cristiano Ronaldo que detonó su salida

Para entender la salida de Ronaldo también hay que tener en cuenta que el futbolista ya no se venía sintiendo cómodo en el club.

De hecho, antes de partir con su selección, Cristiano fue protagonista de una entrevista donde arremetió contra dirigentes y el entrenador del Manchester United.

“El Manchester United intentó forzar mi marcha. No solo el entrenador, sino también otras personas del club. Me han traicionado”, sentenció el portugués en diálogo con The Sun.

En cuanto al DT, Erik Ten Hag, el futbolista sostuvo que “no me merece ningún respeto porque el no muestra respeto por mí. Si tú no me respetas, yo no te voy a respetar”.

Por ahora Cristiano Ronaldo no se ha pronunciado sobre su salida.