Cristiano Ronaldo se encuentra viviendo una temporada para el olvido en Manchester United. Ha visto pocos minutos en la actual campaña y sus constantes problemas con el DT de los ‘Diablos Rojos’ Erik Ten Hag, lo han hecho vivir una real pesadilla en un club que cuando era joven brilló.

Ahora, el crack portugués, soltó una bomba y disparó con todo contra quienes lo critican en su presente. En conversaciones con el periodista británico del Diario The Sun, el luso comenzó mencionando: “El Manchester United intentó forzar mi marcha. No solo el entrenador, sino también otras personas del club. Me han traicionado”.

“Hay gente que no me quería en el United. Ya no solo este año, sino desde el anterior”, agregó la ex estrella del Real Madrid.

Para quien también tuvo ácidas palabras, fue para el entrenador holandés Ten Hag, con quien ha tenido varias situaciones polémica y de quien expresó: “Erik no me merece ningún respeto porque el no muestra respeto por mí. Si tú no me respetas, yo no te voy a respetar”.

💥 Cristiano Ronaldo a @piersmorgan: "Erik ten Hag no me merece ningún respeto porque el no muestra respeto por mí. Si tú no me respetas, yo no te voy a respetar. ¿Rangnick? Si no eres ni entrenador, ¿cómo puedes ser el jefe del Manchester United?" pic.twitter.com/y7gZabQBJ8 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 13, 2022

También apuntó al exentrenador del United, Ralf Rangnick, para quien fue categórico y declaró: ¿Rangnick? Si no eres ni entrenador, ¿Cómo puedes ser el jefe del Manchester United?”.

Por otra parte, se acordó de su excompañero, Wayne Rooney, quien ha sido crítico con el delantero de 37 años. Con relación a esto, el ex referente de la Juventus manifestó: “No sé por qué me critica tanto. Quizá sea porque él ya se ha retirado y yo continúo jugando al máximo nivel. Tampoco quiero decir que luzco mejor que él…pero es la verdad”.

Sin dudas, declaraciones que solo son un avance de una entrevista que dura aproximadamente 90 minutos y que será emitida entre el miércoles y el jueves de esta semana en el canal TalkTV, en el programa Piers Morgan Uncensored.