La última semana en Manchester United ha sido una de las más ajetreadas del último tiempo, debido a las fuertes declaraciones de Cristiano Ronaldo que aseguró sentirse ‘traicionado’ en el elenco done saltó a la fama en el fútbol mundial.

Tras sus dichos, al portugués se le ha venido una avalancha encima, tras la multa que según informaciones británicas, le impondrá el United, por casi un millón de libras esterlinas (mil millones de pesos) y las reacciones del DT de los ‘Diablos Rojos’, como los desplantes sufridos con algunos jugadores de Portugal.

Sin embargo, los problemas para el crack luso no parecer terminar, ya que hace tan solo unas horas, fue retirada su gigantografía de Old Trafford, en un registro que se ha vuelto viral en redes sociales.

🚨| A huge Cristiano Ronaldo mural has been removed from Old Trafford today. pic.twitter.com/R00S9lotxo

