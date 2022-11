Faltan solo 5 días para que inicie el Mundial de Qatar y gran parte de las selecciones que estarán presentes en Medio Oriente, comienzan a definir sus equipos titulares, en duelos de preparación para la fase de grupos.

Es por eso, que La Roja, se enfrentará a Polonia en Varsovia, para que los europeos nivelen su oncena y consoliden su idea de juego, para el debut en la cita planetaria ante México el martes 22 de noviembre.

En aquél grupo mundialista, los polacos están acompañados de la selección mexicana, Arabia Saudita y la ‘Albiceleste’ de Lionel Messi y compañía, que buscan alzarse con el cetro de campeones del mundo, en el posible último certamen internacional de la ‘Pulga’.

Es por eso que el periodista trasandino, Rodolfo Cingolani, realizó una insólita petición en vivo, en un programa de TyC Sport de la Argentina, en donde pidió encarecidamente a Gary Medel y Arturo Vidal, ir con fuerza ante los jugadores europeos.

En el registro que ya se ha hecho viral, se escucha al informador, señalar que “hermanos chilenos, perro (Gary) Medel, Arturo (Vidal), que eres una de mis debilidades… Fuerte, fuerte, con rigor, con rigor. A jugar en serio el partido eh, de verdad, con dientes apretados, para que los polacos sientan el desgaste físico y futbolístico”.

“Yo no hablo de lesiones. A mí me gusta el fútbol y no me gusta que jugadores se pierdan los partidos por lesiones. Como en la batalla naval, no hundidos, pero tocados. Que haya desgaste, que sientan la fuerza. Perro Mede, pitbull, si hay que morder que no tiemble el pulso”, indicó.

El mensaje del @GringoCingolani a los hermanos chilenos, que el miércoles juegan un amistoso ante Polonia: "Medel, fuerte, con rigor. Como en la batalla naval, no hundidos pero tocados. A Zieliński, cuando quiera intentar una bicicleta, cortale los rayos" pic.twitter.com/7yDlyBi8Tx — Gringo Cingolani sin contexto (@cingolanibot) November 14, 2022

No se detuvo ahí, sino que señaló a dos importantes jugadores de Polonia, que de seguro darán que hablar en Qatar. Uno de ellos es el delantero del Barcelona, Robert Lewandowski y el volante del Napoli, Piotr Zieliński

Debido al nivel de los jugadores polacos, Cingolani declaró: “Uno es Lewandowski, hay que entrarle. Medel, como el otro día la picanteaste con Lautaro Martínez, pero el doble. El otro es Zielinski, el creativo. Cuando la empiece a mover, cuando quiera una bicicleta, cortarle los rayos. Hermanos chilenos a partir de ahora nace la fraternidad futbolística”.

Sin duda, una controversial petición del comunicador argentino, que de seguro estará viendo el encuentro en condición de visita de la selección chilena ante Polonia, pactado para el día miércoles 16 de noviembre a las 14:00 horas.

Por su parte, la ‘Scaloneta’ se enfrentará al conjunto de Lewandowski, el día miércoles 30 de noviembre a las 16:00 horas chilena, para cerrar el Grupo C del Mundial de Qatar.