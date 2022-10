Lionel Messi es considerado para mucho el mejor jugador del presente y de la historia del fútbol internacional. Sus logros personales son amplios y lo conseguido en su etapa con el Barcelona, lo avalan como uno de los de los más destacados en el deporte ‘Rey’.

Es por eso, que el solo hecho de estar en la misma sala o conversando con él, para muchos, llena de emoción y sentimientos.

Así lo vivió en carne propia el periodista trasandino, Pablo Giralt, quien tuvo la suerte de entrevistar al astro argentino, momento en que se largó a llorar, por las emociones vividas.

En plena entrevista para DirecTV Argentina, el informador no contuvo su alegría y se quebró, ante la mirada humilde de Lionel Messi, que posteriormente lo consoló.

Agradecido con la vida de poder haber cumplido uno de mis máximos sueños.

Gracias Leo por tu calidez y sencillez.

Sos muy grande.

Y gracias a todos los que se emocionaron igual que yo y me acompañaron en este maravilloso viaje.

Te quiero, Leo!

❤️🙏🙌❤️ pic.twitter.com/Nd6tUsXkdD — Pablo Giralt (@giraltpablo) October 21, 2022

En el momento, el comunicador le confesó: “Soy un pibe de Venado Tuerto, mi ciudad, que soñó toda mi vida con hacer esto. Pero jamás pensé que iba a tener la suerte de poder acompañarte con mi relato, con mi amor para tu carrera y te lo agradezco de todo corazón”.

Ante las declaraciones de un evidente emocionado Pablo Giralt, la ‘Pulga’ le reveló que “gracias a vos. A mí me emociona poder llegar así a las personas en la Argentina o el mundo en general que siempre me acompañó, me admiró desde lo futbolístico o la persona”.

“Me siento muy alegre de que me puedan conocer a través de esto, de la entrevista, de la pantalla y yo también soy un agradecido por el cariño que conseguí en mi carrera”, agregó el jugador del PSG.