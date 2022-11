Tras el sorteo de los octavos de final de la Champions League, este lunes, también se definieron las llaves de la ronda ‘playoffs’ de la Europa League, donde destaca el encuentro que protagonizará el Barcelona con Manchester United.

Esta ronda, que corresponde a los 16avos de final, enfrentará a los segundos lugares de la fase grupal del certamen continental con los eliminado de la Liga de Campeones que finalizaron en el tercer puesto en sus grupos.

De acuerdo al sorteo celebrado en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), el portugués Cristiano Ronaldo volverá a verse las caras con los ‘culés’ en una ronda donde también destaca el duelo que medirá al Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz con el Mónaco de Guillermo Maripán.

Los partidos de ida de este ‘playoff’ se disputarán el 16 de febrero de 2023 y los duelos de vuelta serán el 23 del mismo mes. El sorteo de los octavos de final, donde espera el Real Betis de Manuel Pellegrini, tras ser primero en su grupo, será el 24 de febrero.

Revisa los demás cruces de la Europa League:

