Este lunes, se celebró el sorteo de los octavos de final de la Champions League y el azar le sonrió a los amantes del fútbol. Y es que, dentro de los atractivos choques, destaca el que protagonizará Real Madrid y Liverpool, los últimos finalistas del certamen continental.

Una nueva edición de este ‘picante’ enfrentamiento europeo donde la ida se jugará en Anfield el 14 de febrero de 2023, mientras que la vuelta será en el Santiago Bernabéu el 7 de marzo.

Otro de los duros encuentros que tendrá la ronda de los 16 mejores será el que medirá a dos grandes del ‘Viejo Continente’; Bayern Múnich y París Saint-Germain.

Cabe consignar que los partidos de ida se disputarán los días 14, 15, 21 y 22 de febrero de 2023 y los de vuelta el 7, 8, 14 y 15 de marzo.

Revisa el resto de los cruces:

Bring it on! 👊

Which tie can't you wait for?#UCLdraw pic.twitter.com/tiWnYYTdXj

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 7, 2022