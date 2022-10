A falta de 23 días para el Mundial, el portero de la selección alemana, Manuel Neuer, presenta una molestia en el hombro que lo dejaría fuera de la gran cita planetaria.

El guardameta no aparece en las citaciones del Bayern Munich desde el 8 de octubre, luego del empate 2-2 ante Borussia Dortmund por la Bundesliga, precisamente por la dolencia que arrastra.

Si bien, en un principio se esperaba que volviera a las canchas este 29 de octubre contra el Mainz, eso yo no será posible. “El arquero solo pudo entrenar diez minutos” adelantó el diario Bild.

Bajo este contexto, el técnico de los ‘bávaros’, Julian Nagelsmann, conversó con los medios y adelantó que existe una posibilidad real que Neuer no pueda estar en Qatar. “Quiero que regrese lo antes posible, pero no podemos mirar al interior de su cuerpo. El hombro es una articulación complicada, necesita descanso“.

Al mismo tiempo, añadió que “no doy por hecho que no podrá jugar el Mundial. Estamos haciendo todo para en ese sentido, pero no lo sé. Si sigue teniendo el dolor en cinco semanas, no jugará“.

En caso de que el portero del Bayern no alcance a recuperarse, Hansi Flick lo podría remplazar por Marc-André ter Stegen, Oliver Baumann, Kevin Trapp o Bernd Leno.

Vale consignar que Alemania integra el Grupo E de la Copa del Mundo junto a Japón, España y Costa Rica. Además, tendrá su estreno el 23 de noviembre.