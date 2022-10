El defensa Raphael Varane se retiró lesionado del encuentro entre su equipo, el Manchester United, y el Chelsea en Stamford Bridge y complica el panorama de la selección francesa a menos de un mes para el inicio del Mundial de Qatar.

Las sensaciones que tuvo el exjugador del Real Madrid fueron malas. Intentó frenar una incursión del togolés Pierre Emerick Aubameyang en el minuto 57 del partido y cayó al césped. Con evidentes síntomas de dolor y con lágrimas en los ojos se retiró del terreno de juego.

Varane sufrió una lesión muscular en la pierna derecha. Fue sustituido por Victor Lindelof.

“Es difícil decir cómo está porque ha pasado muy poco tiempo tras el partido. Hay que esperar veinticuatro horas y después sabremos qué tiene“, dijo su entrenador, Erik Ten Hag.

Las alarmas saltan en la selección de Francia, vigente campeona del mundo, que ya ha perdido por lesión para Qatar a Ngolo Kanté, Paul Pogba y Anthony Martial.

Varane in tears after getting injured #CHEMUN pic.twitter.com/2U8BGu0bAQ

— The Premier League Club (@TPLCSports) October 22, 2022