El entrenador del Manchester United, Ten Hag, explicó por qué no utilizó al astro Cristiano Ronaldo en el derbi ante el Manchester City.

Recordemos que los ‘Diablos Rojos’ fueron goleados 6-3 en su visita al Etihad Stadium. Una caída humillante para un elenco de su historia.

Lo más llamativo del enfrentamiento fue que Cristiano estuvo sentado los 90 minutos en el banquillo. Algo que nadie pensó que podría pasar.

Tras el partido, el líder técnico de los de Old Trafford estuvo cara a cara con los medios y la pregunta sobre el portugués fue una constante.

“No lo puse por respeto por él y por su carrera. Íbamos 4-1”, afirmó tajante el estratega, provocando incredulidad en los presentes y molestia en los fanáticos del ‘United’ en Redes Sociales.

En relación a lo mismo, Hag pidió recordar, además, que “Anthoy Martial necesitaba minutos después de su lesión”.

“Nos faltó creérnoslo. No defendimos como toca y no fuimos valientes con la posesión. Tuvimos muchos fallos técnicos y en la toma de decisiones. Así no se puede”, complementó.

Las palabras de Ten Hag sobre Cristiano Ronaldo molestaron

Los dichos de Ten Hag no pasaron desapercibidos. Piers Morgan, reconocido comunicador británico, expresó toda su rabia: “¿Imaginan sentar a Cristiano Ronaldo en el banquillo en el partido más importante del Manchester United de esta temporada, usando cinco cambios mientras lo golean y luego diciendo que fue por respeto? Ten Hag es un idiota arrogante“.

Por su parte, Roy Keane, leyenda de la institución, tampoco ocultó su indignación: “Deberían haberlo dejado ir cuando llegó la oportunidad. Tenía opciones, lo sé con certeza, y aferrarse a él para que se siente en el banquillo creo que es ridículo para un jugador de su estatura”, sentenció.

Consignar que Manchester United marcha sexto en la Premier League con 12 puntos, 9 menos que el líder Arsenal.